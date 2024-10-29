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Posted 29 октября, 05:43

Published 29 октября, 05:43

Modified 29 октября, 05:45

Updated 29 октября, 05:45

Под Тюменью сгорела шиномонтажка

Под Тюменью выгорела шиномонтажка. Почему произошел пожар

29 октября 2024, 05:43
Фото: МЧС ТО.

Под Тюменью сгорела шиномонтажка

ЧП произошло сегодня ночью на улице Садовой в деревне Ожогина. Вызов в дежурную часть поступил около полуночи.

На место происшествия были направлены пять единиц техники и девятнадцать сотрудников подразделений Главного управления МЧС по Тюменской области. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние строения.

Фото: МЧС ТО

Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров, во время пожара никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возникновения огня стало короткой замыкание.

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Ранее «Наш Город» писал, что минувшие выходные в Тобольске в микрорайоне центральный в одной из квартир многоквартирного дома произошел пожар. Причиной ЧП стала непотушенная сигарета.

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