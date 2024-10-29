Под Тюменью выгорела шиномонтажка. Почему произошел пожар

Posted 29 октября, 05:43
Published 29 октября, 05:43
Modified 29 октября, 05:45
Updated 29 октября, 05:45
На место происшествия были направлены пять единиц техники и девятнадцать сотрудников подразделений Главного управления МЧС по Тюменской области. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние строения.
Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров, во время пожара никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возникновения огня стало короткой замыкание.
Ранее «Наш Город» писал, что минувшие выходные в Тобольске в микрорайоне центральный в одной из квартир многоквартирного дома произошел пожар. Причиной ЧП стала непотушенная сигарета.