Работодатели стали чаще нанимать на работу студентов и пенсионеров

В Тюменской области на 14% выросло число вакансий

По итогам первой половины 2024 года общее число вакансий в Тюменской области возросло на 14%. Для студентов и пенсионеров было открыто в 2,1 и 2,3 раза больше вакансий, чем годом ранее — 10 тысяч и 5 тысяч вакансий соответственно.