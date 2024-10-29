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Posted 29 октября, 04:45

Published 29 октября, 04:45

Modified 29 октября, 04:47

Updated 29 октября, 04:47

В Тюменской области на 14% выросло число вакансий

Работодатели стали чаще нанимать на работу студентов и пенсионеров

29 октября 2024, 04:45
Фото: 1MI.

В Тюменской области на 14% выросло число вакансий

По итогам первой половины 2024 года общее число вакансий в Тюменской области возросло на 14%. Для студентов и пенсионеров было открыто в 2,1 и 2,3 раза больше вакансий, чем годом ранее — 10 тысяч и 5 тысяч вакансий соответственно.

Такие данные озвучили специалисты «Авито Работы». По информации экспертов, также на 68% выросло число предложений для сотрудников без опыта работы.

«Работодатели сегодня привлекают разные категории соискателей, которые раньше были менее активны на рынке занятости. В частности, студентов, людей пенсионного и предпенсионного возраста, кандидатов без опыта. Компании предлагают этим специалистам пройти обучение востребованной профессии прямо на рабочем месте», — отметила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак.

По ее словам, расширение границ найма во многом связано со сложной ситуацией на рынке труда и дефицитом кадров.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в число самых востребованных сотрудников в октябре вошли строители, бухгалтеры и юристы. При этом наибольший спрос у работодателей наблюдается на представителей сферы строительства — число опубликованных вакансий составляет 9% от общего числа.

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