Работодатели стали чаще нанимать на работу студентов и пенсионеров

Posted 29 октября, 04:45
Published 29 октября, 04:45
Modified 29 октября, 04:47
Updated 29 октября, 04:47
Такие данные озвучили специалисты «Авито Работы». По информации экспертов, также на 68% выросло число предложений для сотрудников без опыта работы.
«Работодатели сегодня привлекают разные категории соискателей, которые раньше были менее активны на рынке занятости. В частности, студентов, людей пенсионного и предпенсионного возраста, кандидатов без опыта. Компании предлагают этим специалистам пройти обучение востребованной профессии прямо на рабочем месте», — отметила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак.
По ее словам, расширение границ найма во многом связано со сложной ситуацией на рынке труда и дефицитом кадров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в число самых востребованных сотрудников в октябре вошли строители, бухгалтеры и юристы. При этом наибольший спрос у работодателей наблюдается на представителей сферы строительства — число опубликованных вакансий составляет 9% от общего числа.