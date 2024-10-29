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Posted 29 октября, 04:11

Published 29 октября, 04:11

Modified 29 октября, 04:13

Updated 29 октября, 04:13

В Тюмени сократилось число уличных колонок с водой

С улиц Тюмени исчезают колонки с водой. В чем причина?

29 октября 2024, 04:11
Фото: 1MI.

В Тюмени сократилось число уличных колонок с водой

Сюжет
Питьевая вода
За последние годы в областной столице существенно сократилось число водоразборных колонок. Если два года назад их было 178, то сегодня уже 139. Такие данные предоставил департамент ЖКХ Тюменской области.

По словам главы ведомства Семена Тегенцев, сокращение количества уличных колонок обусловлено подключением потребителей к водопроводным сетям.

«Если потребители не заключают договор на холодное водоснабжение с использованием отдельной колонки, то впоследствии ее демонтируют», — пояснил Семен Тегенцев.

И добавил, что вода, поступающая в колонку не бесплатная — она проходит очистку и является питьевой. Поэтому также как и в случае с центральным водоснабжением, потребители должны заключать с ресурсоснабжающей организацией соответствующие договоры на пользование водой, оплачивать данную услугу, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени заменят на новые старые чугунные водопроводные трубы в районе улицы Республики. Работы уже ведутся и будут завершены в ближайшее время.

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