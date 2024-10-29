С улиц Тюмени исчезают колонки с водой. В чем причина?

И добавил, что вода, поступающая в колонку не бесплатная — она проходит очистку и является питьевой. Поэтому также как и в случае с центральным водоснабжением, потребители должны заключать с ресурсоснабжающей организацией соответствующие договоры на пользование водой, оплачивать данную услугу, пишет 72.RU.