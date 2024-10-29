С улиц Тюмени исчезают колонки с водой. В чем причина?

Posted 29 октября, 04:11
Published 29 октября, 04:11
Modified 29 октября, 04:13
Updated 29 октября, 04:13
По словам главы ведомства Семена Тегенцев, сокращение количества уличных колонок обусловлено подключением потребителей к водопроводным сетям.
«Если потребители не заключают договор на холодное водоснабжение с использованием отдельной колонки, то впоследствии ее демонтируют», — пояснил Семен Тегенцев.
И добавил, что вода, поступающая в колонку не бесплатная — она проходит очистку и является питьевой. Поэтому также как и в случае с центральным водоснабжением, потребители должны заключать с ресурсоснабжающей организацией соответствующие договоры на пользование водой, оплачивать данную услугу, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени заменят на новые старые чугунные водопроводные трубы в районе улицы Республики. Работы уже ведутся и будут завершены в ближайшее время.