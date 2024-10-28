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Posted 28 октября, 09:08

Published 28 октября, 09:08

Modified 28 октября, 09:11

Updated 28 октября, 09:11

Специалисты «Росводоканала» повышают надежность водоснабжения в центре Тюмени

Специалисты «Росводоканала» повышают надежность водоснабжения в центре Тюмени

28 октября 2024, 09:08
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Специалисты «Росводоканал Тюмень» завершают комплексную замену старых чугунных водопроводных труб на современные полимерные сети в районе улицы Республики.

Для минимизации неудобства для горожан замена труб производится поэтапно. При подготовке к переключению были очищены колодцы, проведены сварочные работы, не требующие отключения воды. Рабочие установили три новых задвижки диаметром 400 и 300 мм, что обеспечило надежность работы системы и позволило сократить число абонентов при отключении ресурса. Перед вводом в эксплуатацию новый водопровод прошел обязательную промывку и дезинфекцию.

Чугунные трубы, которые ранее обеспечивали водоснабжение, со временем становятся ненадежны, подвергаются коррозии и аварийным повреждениям. Их замена на современные материалы снизит риск вторичного загрязнения и утечек. Новый водопровод позволит увеличить производительность сети и повысить надежность водоснабжения для всех абонентов, — рассказал начальник участка водопроводных сетей по Ленинскому административному округу «Росводоканал Тюмень» Евгений Черкасов.

Модернизация коммуникаций повысит надежность водоснабжения, улучшит качество ресурса и создаст дополнительные возможности для подключения новых абонентов. Так, накануне, 24 октября к обновленной системе подключили жилой дом и административное здание по улице Республики, 164. Специалисты предприятия вывели из эксплуатации устаревшие чугунные трубы диаметром 100 мм и заменили их на современные полимерные диаметром 400 мм. Запуск водопровода протяженностью 500 метров в границах колледжа искусств Тюменского государственного института культуры и улицы Тульской запланировано на 29 октября.

Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.

Предприятие обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Ремонт#Водоснабжение#Коммунальные услуги#Модернизация#Росводоканал Тюмень
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