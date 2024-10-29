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Posted 29 октября, 03:49

Published 29 октября, 03:49

Modified 29 октября, 07:15

Updated 29 октября, 07:15

Отельеры Тюмени подняли цены на проживание

Отельеры Тюмени подняли цены на проживание

29 октября 2024, 03:49
Фото: 1MI.
В Тюменской области выросла цена на проживание в отелях. Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма региона.

Так, за год, средняя стоимость выросла на 27%. Сутки размещения обойдутся жителям региона в 3,4 тысячи рублей, а средняя продолжительность пребывания составляет до четырех дней.

Как объяснили эксперты отрасли, повышение цен связано с увеличением спроса на услуги гостиниц и инфляцией. Отельеры отметили дефицит кадров по некоторым профессиям, пишет РБК Тюмень.

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В связи с этим, сотрудникам поднимают зарплаты — затраты растут, вместе с ними и стоимость размещения.

Ранее «Наш город» писал, что за последние два летних месяца ежедневные траты туристов, посещавших регион, выросли на 16% — до 3,3 тысячи рублей. Такую информацию озвучили в департаменте потребительского рынка и туризма.

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