Отельеры Тюмени подняли цены на проживание

Posted 29 октября, 03:49
Published 29 октября, 03:49
Modified 29 октября, 07:15
Updated 29 октября, 07:15
Так, за год, средняя стоимость выросла на 27%. Сутки размещения обойдутся жителям региона в 3,4 тысячи рублей, а средняя продолжительность пребывания составляет до четырех дней.
Как объяснили эксперты отрасли, повышение цен связано с увеличением спроса на услуги гостиниц и инфляцией. Отельеры отметили дефицит кадров по некоторым профессиям, пишет РБК Тюмень.
В связи с этим, сотрудникам поднимают зарплаты — затраты растут, вместе с ними и стоимость размещения.
Ранее «Наш город» писал, что за последние два летних месяца ежедневные траты туристов, посещавших регион, выросли на 16% — до 3,3 тысячи рублей. Такую информацию озвучили в департаменте потребительского рынка и туризма.