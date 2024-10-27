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Posted 27 октября, 06:25

Published 27 октября, 06:25

Modified 27 октября, 06:27

Updated 27 октября, 06:27

Траты туристов в Тюменской области увеличились на 16%

Потратили 10 миллиардов: у туристов в Тюменской области увеличились расходы

27 октября 2024, 06:25
Фото: 1MI

Траты туристов в Тюменской области увеличились на 16%

Сюжет
Туризм
За последние два летних месяца ежедневные траты туристов, посещавших регион, выросли на 16% — до 3,3 тысячи рублей. Такую информацию озвучили в департаменте потребительского рынка и туризма.

Одновременно с этим число гостей, посетивших Тюменскую область летом, увеличилось на 11% — до 1,5 миллиона человек. Общие траты составили порядка10 миллиардов рублей.

По словам специалистов, туристов в регионе привлекают комфортная городская среда, сибирская кухня, развитая дорожная инфраструктура, богатое историческое наследие, экскурсионные программы, термальные источники.

В числе наиболее популярных направлений — Тюмень и Тобольск, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2026 года откроют два бесплатных городских пляжа. Один из них появится на озере Круглое, второй — на озере Нижнее Кривое.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Туризм#Туристы
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