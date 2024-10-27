Потратили 10 миллиардов: у туристов в Тюменской области увеличились расходы

Posted 27 октября, 06:25
Published 27 октября, 06:25
Modified 27 октября, 06:27
Updated 27 октября, 06:27
Одновременно с этим число гостей, посетивших Тюменскую область летом, увеличилось на 11% — до 1,5 миллиона человек. Общие траты составили порядка10 миллиардов рублей.
По словам специалистов, туристов в регионе привлекают комфортная городская среда, сибирская кухня, развитая дорожная инфраструктура, богатое историческое наследие, экскурсионные программы, термальные источники.
В числе наиболее популярных направлений — Тюмень и Тобольск, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2026 года откроют два бесплатных городских пляжа. Один из них появится на озере Круглое, второй — на озере Нижнее Кривое.