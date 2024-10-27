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Posted 27 октября, 05:03

Published 27 октября, 05:03

Modified 27 октября, 05:05

Updated 27 октября, 05:05

В Тюмени откроют самый большой каток в УрФО

Самый большой каток на Урале откроют в Тюмени. Он будет в форме сердца

27 октября 2024, 05:03
Фото: Сердце Тюмени | Каток и горки | Тюмень

В Тюмени откроют самый большой каток в УрФО

Сюжет
Строительство
Общая площадь спортивного объекта составит 6,5 тысячи квадратных метров. Расположится каток в Тюменской слободе, на улице Обдорской, 1.

По словам предпринимателя Александра Андросова, участвующего в строительстве, данный каток в форме сердца станет частью парка развлечений общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Вполне вероятно, что по своим размерам он превзойдет все существующие не только в областной столице, но и в Уральском федеральном округе в целом.

«Объем инвестиций раскрыть не могу, но скажу, что у нас задействовано несколько ледозаливочных машин, каждая из которых стоит порядка 7-8 миллионов рублей. Вложения в объект достаточно крупные. Прайс пока прорабатывается. Планируем устраивать бесплатные дни, предоставлять скидки для жителей местных ЖК и льготных категорий. Диапазон цен будет примерно таким же, как на катке у „Сити Молла“, — сообщил Александр Андросов РБК Тюмень.

Тестовое открытие состоится 23 ноября, а полноценное открытие — 1 декабря.

Парк развлечений будет работать и в теплое время года — как летняя территория, конкретные функции пока прорабатываются. Рядом с территорией хотят благоустроить площадь и организовать место отдыха. Известно, что этой зимой в зоне развлечений площадью 3,5 тысячи квадратов обустроят горки, костровое место и откроют парк снеговиков.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют построить новый дворец спорта на Старом Тобольском тракте. На данный момент ведется поиск инвесторов для реализации проекта.

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