Самый большой каток на Урале откроют в Тюмени. Он будет в форме сердца

По словам предпринимателя Александра Андросова, участвующего в строительстве, данный каток в форме сердца станет частью парка развлечений общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Вполне вероятно, что по своим размерам он превзойдет все существующие не только в областной столице, но и в Уральском федеральном округе в целом.