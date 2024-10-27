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Posted 27 октября, 04:31

Published 27 октября, 04:31

Modified 27 октября, 04:33

Updated 27 октября, 04:33

В ДТП на тюменской трассе погиб человек, еще трое пострадали

Не заметил из-за тумана: на тюменской трассе в ДТП сгорела иномарка. Есть погибший

27 октября 2024, 04:31
Фото: ГАИ ТО

В ДТП на тюменской трассе погиб человек, еще трое пострадали

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла сегодня ночью в Аромашевском районе. На 56-м километре автомобильной дороги Голышманово — Аромашево столкнулись Chevrolet и КамАЗ.

По предварительным данным, 46-летний водитель легкового авто не выбрал безопасную скорость и дистанцию в условиях тумана и низкого уровня видимости. В результате чего врезался в поворачивавший на трассе КамАЗ.

Фото: ГАИ ТО

После удара Chevrolet загорелся. В аварии погиб водитель иномарки, трое пассажиров авто, две женщины 25-ти и 35-ти лет и 18-летний юноша, с травмами были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария. Там водитель легкового авто влетел под большеруз. От полученных травм он скончался.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Госавтоинспекция
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