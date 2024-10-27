Не заметил из-за тумана: на тюменской трассе в ДТП сгорела иномарка. Есть погибший

Posted 27 октября, 04:31
Published 27 октября, 04:31
Modified 27 октября, 04:33
Updated 27 октября, 04:33
По предварительным данным, 46-летний водитель легкового авто не выбрал безопасную скорость и дистанцию в условиях тумана и низкого уровня видимости. В результате чего врезался в поворачивавший на трассе КамАЗ.
После удара Chevrolet загорелся. В аварии погиб водитель иномарки, трое пассажиров авто, две женщины 25-ти и 35-ти лет и 18-летний юноша, с травмами были госпитализированы.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария. Там водитель легкового авто влетел под большеруз. От полученных травм он скончался.