Дождь и мокрый снег ожидаются в Тюмени 27 октября

В Ишиме 27 октября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, день пройдет без осадков. Утром и днем температура воздуха составит +3….+5, в темное время суток ожидается до +2…+1. Ветер будет дуть со скоростью 2,7 м/с.