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Posted 27 октября, 03:37

Published 27 октября, 03:37

Modified 27 октября, 03:39

Updated 27 октября, 03:39

Дождь и мокрый снег ожидаются в Тюмени 27 октября

Дождь и мокрый снег ожидаются в Тюмени 27 октября

27 октября 2024, 03:37
Фото: 1MI
Облачную погоду, осадки в виде дождя и мокрого снега, туман в отдельных районах обещают в воскресенье, 27 октября, на юге Тюменской области метеорологи. Днем максимальная температура воздуха составит +1.+6, в ночные часы ожидается до -1…+4.

В Тюмени 27 октября ожидается переменная облачность, дождь со снегом в ночные часы. В утренние и дневные часы термометры покажут +1…+4, в темное время суток ожидается до +1…+2. Скорость ветра составит 1,4 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:37 закат в 17:05, продолжительность дня 9 часов 28 минут.

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В Тобольске 27 октября синоптики обещают пасмурную погоду, дождь в течение дня, осадки в виде дождя со снегом в ночные часы. Утром и днем температура воздуха составит +2…+4, ночью столбики термометров опустятся до +1…0. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:30, закат в 16:51, продолжительность дня 9 часов 21 минута.

В Ишиме 27 октября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, день пройдет без осадков. Утром и днем температура воздуха составит +3….+5, в темное время суток ожидается до +2…+1. Ветер будет дуть со скоростью 2,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:19 закат в 16:52, продолжительность дня 9 часов 33 минуты.

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