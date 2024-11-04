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Госавтоинспекция

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Ноябрь
В ДТП на тюменской трассе погиб 27-летний водитель
Трагедия произошла сегодня около 8 часов утра на 64-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись Toyota Camry и большегруз.
4 ноября, 06:28
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск дежурят силовики — что случилось?
Появилась информация о том, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск дежурят силовики. Об этом проинформировали в региональной Госавтоинспекции.
2 ноября, 10:49
Октябрь
Авто смяло как консервную банку: в ДТП на тюменской трассе разбились двое подростков
Серьезная авария произошла сегодня утром на автомобильной дороге Тюмень — Нижняя Тавда. На 71-м километре трассы с проезжей части в кювет слетела Lada.
28 октября, 07:31
Водителей предупредили о плохой видимости на тюменской трассе из-за тумана
27 октября, 10:48
Тюменец на белой Lada Grantа проехал по Цветному бульвару
27 октября, 10:19
Не заметил из-за тумана: на тюменской трассе в ДТП сгорела иномарка. Есть погибший
Трагедия произошла сегодня ночью в Аромашевском районе. На 56-м километре автомобильной дороги Голышманово — Аромашево столкнулись Chevrolet и КамАЗ.
27 октября, 04:31
Три кабана стали причиной жуткой аварии на тюменской трассе
Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг вечером на автодороге Центральный — Емуртла — Видонова — граница Курганской области. На 12-м километре трассы водитель автомобиля Lada Granta наехал на трех кабанов.
25 октября, 05:36
Под Тюменью насмерть сбили пешехода
Трагедия произошла накануне вечером на автодороге Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области. На 11-м километре трассы под колеса ВАЗ 2114 попал 49-летний мужчина.
21 октября, 05:40
Смертельная авария произошла на тюменской трассе. Один человек погиб
Трагедия произошла около полуночи 19 октября на федеральной автодороге Тюмень — Омск. На 240-м километре трассы в Голышмановском районе столкнулись фура FAW и Volkswagen.
19 октября, 04:59
Массовая авария произошла в тюменской Зареке. Есть пострадавшие
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Газовиков. Фотографии с места аварии опубликовали в социальных сетях очевидцы.
13 октября, 10:25
На тюменской трассе ограничили движение. Что произошло?
12 октября, 06:51
Снегопад в Тюмени: 6-балльные пробки и десятки ДТП
10 октября, 07:43
Водитель на BMW протаранил два автомобиля и опрокинулся на крышу в Тюмени
10 октября, 05:54
В ДТП на Лесобазе погибла тюменка. Еще один человек находится в тяжелом состоянии
5 октября, 04:51
Сентябрь
На тюменских трассах заметили силовиков. Что происходит?
В регионе проходит мероприятие «Трасса». Под контролем сотрудников Госавтоинфпекции находится федеральная автодорога Тюмень — Омск.
28 сентября, 10:29
Сразу двое школьников пострадали в ДТП на парковке в Тюмени
Один мальчик сбит на улице Монтажников, 19. Второй на улице Павла Никольского, 4. Обе аварии произошли 16 сентября.
17 сентября, 06:09
Июнь
Сотрудники водоканала помогли потушить два автомобиля в Тюмени
18 июня, 10:29
Апрель
В аварии с большегрузом на трассе Екатеринбург — Тюмень погибла женщина
ДТП произошло сегодня на 161 километре трассы около 11 часов дня. В иномарку, в которой находилась женщина, влетел грузовик.
12 апреля, 08:11
Март
В Тюмени водитель BMW насмерть сбил 9-летнего школьника на велосипеде
В Тюмени водитель BMW насмерть сбил 9-летнего ребенка. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе по адресу ул. Энергостроителей, 2.
28 марта, 12:59
На тюменской «трассе смерти» из-за непогоды ввели ограничения движения
Ограничения затронули 576 километр трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. На данный момент движение транспорта осуществляется колоннами под контролем автоинспекторов.
28 марта, 05:10

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