Госавтоинспекция

Авто смяло как консервную банку: в ДТП на тюменской трассе разбились двое подростков

Серьезная авария произошла сегодня утром на автомобильной дороге Тюмень — Нижняя Тавда. На 71-м километре трассы с проезжей части в кювет слетела Lada.