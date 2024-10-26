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Posted 26 октября, 13:31

Published 26 октября, 13:31

Modified 26 октября, 13:37

Updated 26 октября, 13:37

В Тюменской области рабочего придавило насмерть металлическими трубами

В Тюменской области рабочего убило связкой труб

26 октября 2024, 13:31
Фото: СУ СК по Тюменской области

В Тюменской области рабочего придавило насмерть металлическими трубами

Трагедия произошла сегодня днем на производственной базе, расположенной в Уватском районе в поселке Демьянка. Причиной стало нарушение требований охраны труда.

По версии следствия 26 октября 2024 года около 11 часов на производственной базе, расположенной в Уватском районе в поселке Демьянка, при разгрузке связка из семи труб покатилась и упала на 54-летнего работника. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашиваю сотрудников предприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требования охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вынесли приговор виновному в гибели рабочего на заводе «СИБУР». 38-летнему машинисту буровой установки назначили два года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

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