В Тюменской области рабочего убило связкой труб

По версии следствия 26 октября 2024 года около 11 часов на производственной базе, расположенной в Уватском районе в поселке Демьянка, при разгрузке связка из семи труб покатилась и упала на 54-летнего работника. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.