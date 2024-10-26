В Тюменской области рабочего убило связкой труб

Posted 26 октября, 13:31
Published 26 октября, 13:31
Modified 26 октября, 13:37
Updated 26 октября, 13:37
По версии следствия 26 октября 2024 года около 11 часов на производственной базе, расположенной в Уватском районе в поселке Демьянка, при разгрузке связка из семи труб покатилась и упала на 54-летнего работника. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашиваю сотрудников предприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требования охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вынесли приговор виновному в гибели рабочего на заводе «СИБУР». 38-летнему машинисту буровой установки назначили два года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.