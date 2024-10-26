Залетел под фуру: в ДТП на тюменской трассе погиб водитель иномарки

Posted 26 октября, 11:32
Published 26 октября, 11:32
Modified 26 октября, 11:34
Updated 26 октября, 11:34
По данным Госавтоинспекции Югры, 36-летний водитель легкового авто выехал на встречную полосу движения и влетел прямо под грузовик. От полученных травм водитель Renault скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, водитель фуры не пострадал.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшей трагедии.
Ранее «Наш Город» писал, что на трассе под Тюменью сегодня ночью был насмерть сбит пешеход. 50-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.