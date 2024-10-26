Залетел под фуру: в ДТП на тюменской трассе погиб водитель иномарки

По данным Госавтоинспекции Югры, 36-летний водитель легкового авто выехал на встречную полосу движения и влетел прямо под грузовик. От полученных травм водитель Renault скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, водитель фуры не пострадал.