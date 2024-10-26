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Posted 26 октября, 11:32

Published 26 октября, 11:32

Modified 26 октября, 11:34

Updated 26 октября, 11:34

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель легковушки

Залетел под фуру: в ДТП на тюменской трассе погиб водитель иномарки

26 октября 2024, 11:32
Фото: Госавтоинспекция Югры

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель легковушки

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла сегодня утром на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 846-м километре автомобильной дороги столкнулись Renault Logan и большегруз MAN.

По данным Госавтоинспекции Югры, 36-летний водитель легкового авто выехал на встречную полосу движения и влетел прямо под грузовик. От полученных травм водитель Renault скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, водитель фуры не пострадал.

Видео: Госавтоинспекция Югры.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

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Ранее «Наш Город» писал, что на трассе под Тюменью сегодня ночью был насмерть сбит пешеход. 50-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.

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