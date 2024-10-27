Два бесплатных пляжа появятся в Тюмени. Где они расположатся?

Posted 27 октября, 04:04
Published 27 октября, 04:04
Modified 27 октября, 04:06
Updated 27 октября, 04:06
По его словам, работы по благоустройству территории начнутся в 2026 году. В 2025 году будет разработана концепция данного пространства. По планам, общая территория пляжа составит более 16 тысяч квадратных метров. Добрать до места отдыха тюменцы смогут как на автомобиле, так и на общественном транспорте.
«Управа Центрального административного округа уже оформила право постоянного бессрочного пользования земельным участком, а также получила разрешение на использование смежного участка», — отметил Максим Афанасьев.
Второй общественный бесплатный пляж будет открыт на озере Круглое. Он начнет работать в следующем году. В настоящее время идет поиск подрядной организации, которая займется благоустройством территории. Закупка стоимостью более 10 миллионов рублей опубликована на портале Госзакупки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени обновят набережную реки Туры. Ее планируют наполнить различными активностями. Первый этап работ начнется в 2026 году.