nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 04:04

Published 27 октября, 04:04

Modified 27 октября, 04:06

Updated 27 октября, 04:06

В Тюмени на озере Нижнее Кривое обустроят еще один городской пляж

Два бесплатных пляжа появятся в Тюмени. Где они расположатся?

27 октября 2024, 04:04
Фото: Максим Афанасьев

В Тюмени на озере Нижнее Кривое обустроят еще один городской пляж

Сюжет
Отдых
Один из них планируют обустроить в районе озера Нижнее Кривое, на 10-м километре Салаирского тракта. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев.

По его словам, работы по благоустройству территории начнутся в 2026 году. В 2025 году будет разработана концепция данного пространства. По планам, общая территория пляжа составит более 16 тысяч квадратных метров. Добрать до места отдыха тюменцы смогут как на автомобиле, так и на общественном транспорте.

Фото: тг-канал Максим Афанасьев
«Управа Центрального административного округа уже оформила право постоянного бессрочного пользования земельным участком, а также получила разрешение на использование смежного участка», — отметил Максим Афанасьев.

Второй общественный бесплатный пляж будет открыт на озере Круглое. Он начнет работать в следующем году. В настоящее время идет поиск подрядной организации, которая займется благоустройством территории. Закупка стоимостью более 10 миллионов рублей опубликована на портале Госзакупки.

Аэропорт Рощино переходит на зимнее расписание. Что поменяется?
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени обновят набережную реки Туры. Ее планируют наполнить различными активностями. Первый этап работ начнется в 2026 году.

Читайте также:
Дождь и мокрый снег ожидаются в Тюмени 27 октябряВ Тюменской области рабочего убило связкой трубВ Тюмени проверят организацию, легализующую мигрантов
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Максим Афанасьев#Пляж#Озеро Круглое
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика