Два бесплатных пляжа появятся в Тюмени. Где они расположатся?

По его словам, работы по благоустройству территории начнутся в 2026 году. В 2025 году будет разработана концепция данного пространства. По планам, общая территория пляжа составит более 16 тысяч квадратных метров. Добрать до места отдыха тюменцы смогут как на автомобиле, так и на общественном транспорте.