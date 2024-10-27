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Posted 27 октября, 05:58

Published 27 октября, 05:58

Modified 27 октября, 06:01

Updated 27 октября, 06:01

Жители тюменской многоэтажки не могут найти управу на соседа-меломана

Жители тюменской многоэтажки не могут найти управу на соседа-меломана

27 октября 2024, 05:58
Фото: 1MI
Сюжет
Полиция
Спокойная жизнь у жителей дома на Пушкина, 16, закончилась в начале октября. В один из выходных дней рано утром тюменцев разбудила громкая музыка с басами. Пришлось вызывать сотрудников полиции.

По словам Дарьи, жительницы дома, после беседы с полицейскими мужчина начал включать музыку только в разрешенные часы. Однако проблема в том, что звучит она без перерыва, за исключением часов тишины, сутками. Кроме того, уровень звука значительно превышает уровень санитарных норм шума — 80 децибел при норме до 55 дБ.

Фото: nashgorod.ru
«В подъезде так громко, что невозможно находиться. Но у полиции нет шумомеров и полномочий привлечь его к ответственности за дневной шум. С ним на этаже (через одну квартиру) проживает пенсионерка. Пожилая женщина уже хватается за сердце и просит мужчину перестать так громко включать музыку. Однако он отвечает, что днем имеет на это право и будет слушать дальше. Так как она снимала жилье, то теперь планирует съезжать», — рассказала Дарья «Нашему Городу».

По словам девушки, соседа-меломан живет на 9-мэтаже, но слышно его как на 2-м, так и на 19-м этаже.

Видео: nashgorod.ru.
«Хочется поднять вопрос к местным властям, что делать, куда обращаться. Если заказывать экспертизы шума и идти в суд — это дорого и долго. Я лично не выдержу долгого проживания с таким качеством жизни. Нужны рычаги влияния. Нас лишили отдыха в наших квартирах. Нас буквально истязают басами», — посетовала девушка.
Громкий город. Как бороться с высоким уровнем шума в Тюмени?
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Отметим, согласно закону «Об обеспечении тишины и покоя граждан в Тюменской области», в регионе запрещено шуметь с 22:00 до 09:00 по выходным дням и праздникам, с 22:00 до 08:00 в будние дни и с 13:00 до 15:00 в будние и выходные (праздничные) дни. Штрафы за нарушение закона составляют от 1 тысяч до 5 тысяч рублей для физических лиц.

Безопасным считается уровень шума в квартире не выше 40 децибел, а предельным, для дневного времени — 55 децибел. Ночью должно быть еще тише — 30–45 децибел.

Ранее «Наш Горд» писал, что тюменский Роспотребнадзор этим летом озвучил назвал список самых шумных мест в городе. В перечень вошли дома по 15 адресам. При этом максимальное превышение уровня звука было зарегистрировано по улице Николая Чаплина, 113, Мельникайте, 100, Механической, 44, Малыгина, 49, Червишевском тракте, 94, 50 лет Октября, 32а.

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