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Тюменцам рекомендуют устанавливать дома шумоизоляцию и носить беруши.

Громкий город. Как бороться с высоким уровнем шума в Тюмени?

24 июля 2024, 09:51
Фото: 1MI
Тюменцам рекомендуют устанавливать дома шумоизоляцию и носить беруши.

Тюменцам рекомендуют устанавливать дома шумоизоляцию и носить беруши

Тишину сейчас многие тюменцы особенно ценят, ведь возможность пробыть хотя бы час в абсолютно бесшумном помещении возникает редко. Еще в 2022 году Тюмень вошла в шестерку самых шумных городов России. Что является основным источником шума и как с ним бороться?
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Шумная Тюмень

В 2022 году, когда Тюмень вошла в число городов-лидеров по уровню шума, отмечалось, что сильнее всего в городе шумят не стройки и заводы, а автомобили. Специалисты Роспотребнадзора говорят о том, что вклад транспорта в разных населенных пунктах в «шумовую» картину составляет от 40 до 70%.

Также специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области сообщали о том, что по итогам 2023 года ведомство получило 550 обращений, связанных с неблагоприятным воздействием шума. Основная доля жалоб касалась шума в сфере ЖКХ, вызванного работой оборудования, а также шума от объектов общественного питания и торговли.

К тому же тюменцы все чаще жалуются на качество шумоизоляции в новостройках и рассказывают о том, как слышат шепот соседей и шаги домашних животных. Как же тогда жить в условиях, где столько постороннего шума?

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Борьба с шумом снаружи

Чтобы снизить уровень автомобильного шума, вдоль основных дорог в Тюмени устанавливают специальные экраны, но они лишь частично решают проблему.

«Такие экраны бывают отражающие, которые просто перенаправляют шум, и звукопоглощающие, свойство которых тоже следует из названия. Однако это не 100% поглощение шума, а скорее его сокращение. К тому же не на каждом участке экран можно установить», — объясняет инженер-строитель Илья Новиков.

Так многие горожане страдают от автомобильного шума во дворах, где экран установить крайне проблематично. Особенно остро проблема стоит, если в ближайшем районе или на парковке собираются автомобилисты, снимающие глушитель, чтобы их автомобиль было слышно чуть ли не во всем городе.

Юрист Павел Шадрин говорит о том, что таких водителей можно привлечь за нарушение закона о тишине, однако для этого факт превышения допустимого уровня шума нужно зафиксировать, что крайне непросто.

«Для этого нужно, грубо говоря, поймать водителя „на горячем“, когда он непосредственно едет и шумит. Но ничто не запрещает водитель по приезде специалиста встать на парковку и тихо ждать, пока он уедет. Здесь более реально привлечь по статье за внесение изменений в конструкцию автомобиля, ведь многие ставят специальные усилители без согласования с ГИБДД. В этом случае речь идет уже о работе инспекторов», — говорит Шадрин.

В Тюмени много лет ведется борьба с «дрифтерами» и другими шумными автомобилистами и пока единственная мера, которая оказалась действенной — установка ограждений при въезде на парковки. Однако собраться любители автозвука (во всех смыслах этого слова) могут и прямо перед шлагбаумом.

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Борьба с шумом внутри

Наиболее эффективным методом борьбы с шумом считается работа внутри помещения, где вы хотели бы создать островок тишины. А потому по оценке специалиста по монтажным работам Михаила Серова, в Тюмени за последние 3 года в 6-8 раз вырос спрос на установку качественной шумоизоляции в квартирах. Ведь сейчас значительная часть новостроек при продаже квартиры без отделки не предусматривает вообще никакой шумоизоляции.

«Сейчас буквально каждый пятый клиент просит поставить звукоизоляцию на стены, пол и потолок, люди изолируются вкруг. Стены и пол за квадрат стоят около 3500 рублей, потолок дороже — 4500. Да, удовольствие дорогое, но в квартирах с изоляцией намного тише, разница — небо и земля», — говорит монтажник.

Но есть и другие способы внутренней борьбы с шумом. Так многие рекомендуют использовать беруши, как минимум, на ночь. Они будут поглощать не весь шум, но обычно имеют уровень шумоподавления в диапазоне от 20 до 33 децибел.

Также пользуется популярностью белый шум, считается, что он маскирует посторонние звуки, делает их менее заметными и раздражающими. Однако мнение пользователей и специалистов в этом вопросе расходятся.

Есть еще один метод — наушники с шумоподавлением. Они часто работают, создавая «контршум» и транслируя его. Однако длительное пребывание с таких наушниках по мнению некоторых специалистов также не особо безопасно.

А потому из проверенных методов борьбы с шумом в целом остаются беруши, дорогущая звукоизоляция и жалобы на тех, кто этот шум создает.

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