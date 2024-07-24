Громкий город. Как бороться с высоким уровнем шума в Тюмени?

Наиболее эффективным методом борьбы с шумом считается работа внутри помещения, где вы хотели бы создать островок тишины. А потому по оценке специалиста по монтажным работам Михаила Серова, в Тюмени за последние 3 года в 6-8 раз вырос спрос на установку качественной шумоизоляции в квартирах. Ведь сейчас значительная часть новостроек при продаже квартиры без отделки не предусматривает вообще никакой шумоизоляции.