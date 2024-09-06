Кто в Тюмени зарабатывает больше 150 тысяч рублей

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, заработную плату свыше 150 тысяч рублей ежемесячно в регионе готовы платить военнослужащим по контракту (от 204 до 226 тысяч рублей), овощеводам (150 тысяч рублей), аналитикам в области информатики и вычислительной техники (180 тысяч рублей). Более 100 тысяч — машинистам буровых установок, вальщикам леса, монтажникам.