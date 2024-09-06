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В Тюменской области на 87% увеличилось число вакансий с зарплатой 150 тысяч

Кто в Тюмени зарабатывает больше 150 тысяч рублей

6 сентября 2024, 04:49
Фото: 1MI

В Тюменской области на 87% увеличилось число вакансий с зарплатой 150 тысяч

С начала этого число вакансий в регионе с заработной платой более 150 тысяч выросло на 87%. В перечень высокооплачиваемых вакансий вошли генеральные директора, руководители стройпроектов, геодезисты, токари, сварщики.

По данным аналитиков hh.ru, данным специалистам предлагали заработную плату от 177 до 200 тысяч рублей.

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, заработную плату свыше 150 тысяч рублей ежемесячно в регионе готовы платить военнослужащим по контракту (от 204 до 226 тысяч рублей), овощеводам (150 тысяч рублей), аналитикам в области информатики и вычислительной техники (180 тысяч рублей). Более 100 тысяч — машинистам буровых установок, вальщикам леса, монтажникам.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют почти на 50% увеличить заработную плату водителям городского общественного транспорта. Таким образом власти намерены повысить уровень престижа данной профессии.

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