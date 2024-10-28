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Posted 28 октября, 08:38

Published 28 октября, 08:38

Modified 28 октября, 08:40

Updated 28 октября, 08:40

В Тюменской области озвучили список самых востребованных сотрудников

В Тюменской области озвучили список самых востребованных сотрудников

28 октября 2024, 08:38
Фото: 1MI
В перечень вошли строители, бухгалтеры и юристы. Представители именно этих профессий пользуются наибольшим спросом у работодателей Тюменской области.

По данным аналитиков сервиса «Авито Работа», по числу вакансий лидирует сфера «Строительство и ремонт» — 9% от числа всех опубликованных предложений о работе. На втором месте бухгалтеры, юристы, кадровики (5,5% от общего числа вакансий), на третьем — инженеры и научные сотрудники, а также водители, курьеры.

По данным департамента труда и занятости Тюменской области, на начало октября в регионе свободными остаются более 4 тысяч рабочих мест в отрасли «Строительство», более 3 тысяч мест в сфере «Образование», по 2 тысячи вакансий опубликовано в отраслях «Госуправление», «Транспортировка и хранение», «Обрабатывающие производства» и «Сельское хозяйство».

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ищут более 450 медицинских работников. Требуются врачи, фельдшеры скорой помощи, медицинские сестры, лабораторные техники.

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