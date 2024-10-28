В Тюменской области озвучили список самых востребованных сотрудников

По данным департамента труда и занятости Тюменской области, на начало октября в регионе свободными остаются более 4 тысяч рабочих мест в отрасли «Строительство», более 3 тысяч мест в сфере «Образование», по 2 тысячи вакансий опубликовано в отраслях «Госуправление», «Транспортировка и хранение», «Обрабатывающие производства» и «Сельское хозяйство».