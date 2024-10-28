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Posted 28 октября, 07:17

Published 28 октября, 07:17

Modified 28 октября, 07:19

Updated 28 октября, 07:19

Мощная магнитная буря обрушится на Тюмень

Штормить будет два дня: мощная магнитная буря обрушится на Тюмень

28 октября 2024, 07:17
Фото: 1MI

Мощная магнитная буря обрушится на Тюмень

Начало новой рабочей недели ознаменуется магнитной бурей, сила ударов которой будет достигать 5 баллов. По прогнозам, геомагнитная буря обрушится на Землю во второй половине дня понедельника и продлится до 29 октября.

По данным специалистов Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в настоящее время магнитное поле планеты возмущенное. Причиной грядущего геошторма являются произошедшие на минувшей неделе вспышки на Солнце.

Фото: xras.ru

Серия вспышек, одна из которых была особенно мощной и достигала X1.8. баллов, была зафиксирована 26 октября. Вероятнее всего, затяжной геошторм станет следствием именно этой вспышки.

Видео: xras.ru.
«До Земли с утра долетело второе „обещанное“ облако плазмы. Фронт выброса был довольно резким, и по этой причине момент прихода оказался измерен довольно точно — около 07:15 по московскому времени. Вещество пришло почти точно по прогнозу с погрешностью менее часа. Бурь пока нет (магнитное поле Земли держится), хотя воздействие, в целом, сильное, несмотря на то, что удар и идёт краем. Тем не менее, вряд ли этой „прочности“ хватит на весь день, так что, скорее всего, через некоторое время о буре объявим. Вероятности полярных сияний в европейской части сегодня вечером почти ноль», — сообщили эксперты.

Следующая магнитная буря средней силы (4 балла) ожидается на Земле 10 ноября. Геошторм продлится до 12 ноября включительно.

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