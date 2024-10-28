Штормить будет два дня: мощная магнитная буря обрушится на Тюмень

Posted 28 октября, 07:17
Published 28 октября, 07:17
Modified 28 октября, 07:19
Updated 28 октября, 07:19
По данным специалистов Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в настоящее время магнитное поле планеты возмущенное. Причиной грядущего геошторма являются произошедшие на минувшей неделе вспышки на Солнце.
Серия вспышек, одна из которых была особенно мощной и достигала X1.8. баллов, была зафиксирована 26 октября. Вероятнее всего, затяжной геошторм станет следствием именно этой вспышки.
«До Земли с утра долетело второе „обещанное“ облако плазмы. Фронт выброса был довольно резким, и по этой причине момент прихода оказался измерен довольно точно — около 07:15 по московскому времени. Вещество пришло почти точно по прогнозу с погрешностью менее часа. Бурь пока нет (магнитное поле Земли держится), хотя воздействие, в целом, сильное, несмотря на то, что удар и идёт краем. Тем не менее, вряд ли этой „прочности“ хватит на весь день, так что, скорее всего, через некоторое время о буре объявим. Вероятности полярных сияний в европейской части сегодня вечером почти ноль», — сообщили эксперты.
Следующая магнитная буря средней силы (4 балла) ожидается на Земле 10 ноября. Геошторм продлится до 12 ноября включительно.
Ранее «Наш Город» писал, что в середине октября жители Тюменской области могли наблюдать на ночном небе редчайшую комету Цзыцзиньшань — ATLAS. Ее было видно невооруженным глазом.