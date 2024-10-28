Мощный циклон занесет Тюмень снегом

Posted 28 октября, 05:55
Published 28 октября, 05:55
Modified 28 октября, 05:57
Updated 28 октября, 05:57
В субботу, 2 ноября, на юг региона обрушится снегопад. Осадки в виде снега будут идти на протяжении недели — до 10 ноября. За семь суток в городе выпадет более половины месячной нормы. Самым снежным днем станет вторник, 5 ноября. Синоптики прогнозируют выпадение 13,5 мм осадков.
На протяжении всех снежных дней, со 2 по 10 ноября, ожидается сильный ветер с порывами до 10-12 м/с. Средняя дневная температура воздуха составит -1…+3, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до 0…-6.
Напомним, первый снегопад в Тюмени в этом году, обрушившийся на город в начале октября, вызвал немало проблем у жителей областной столицы. Городские дороги сковали километровые пробки, а местные паблики пестрили возмущениями тюменцев недовольных качеством уборки снега.