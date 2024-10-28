Мощный циклон занесет Тюмень снегом

В субботу, 2 ноября, на юг региона обрушится снегопад. Осадки в виде снега будут идти на протяжении недели — до 10 ноября. За семь суток в городе выпадет более половины месячной нормы. Самым снежным днем станет вторник, 5 ноября. Синоптики прогнозируют выпадение 13,5 мм осадков.