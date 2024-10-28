Тюменцы перестали брать ипотеку и перешли на наличный расчет

Следует заметить, что падение спроса на ипотечные кредиты в Тюменской области наблюдается с начала этого года. По итогам первого полугодия Банк России сообщал о сокращении числа выданных ипотечных кредитов на 5%. Специалисты связывали такую тенденцию с увеличением ключевой ставки ЦБ.