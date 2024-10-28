nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 05:16

Published 28 октября, 05:16

Modified 28 октября, 05:18

Updated 28 октября, 05:18

Тюменцы перестали брать ипотеку и перешли на наличный расчет

Тюменцы перестали брать ипотеку и перешли на наличный расчет

28 октября 2024, 05:16
Фото: 1MI
Сюжет
Недвижимость
Резкий рост активности покупателей, приобретающих жилье за наличные деньги, отмечен в регионе на протяжении последних двух недель. Об этом сообщил глава федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
«В последние пару недель фиксируем резкую активизацию клиентов с наличным расчетом, в основном переходят из депозитов, все-таки, когда такой рост учетной ставки, многие задумались, что правильно в такой ситуации. Это еще раз доказывает, что высокая учетная ставка на таких уровнях уже дает обратный эффект», — отметил Хусаинов.

Следует заметить, что падение спроса на ипотечные кредиты в Тюменской области наблюдается с начала этого года. По итогам первого полугодия Банк России сообщал о сокращении числа выданных ипотечных кредитов на 5%. Специалисты связывали такую тенденцию с увеличением ключевой ставки ЦБ.

Напомним, Центральный банк России начал повышать ключевую ставку с июля 2023 года. Очередное увеличение на 2 процентных пункта, до 21%, состоялось в минувшую пятницу, 25 октября. Таким образом Банк России пытается оказать влияние на инфляцию и снизить ее уровень до 4%.

Вопреки высокой ставке: как сейчас купить квартиру в Тюмени и не разориться?
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали районы, в которых продают самую дорогую недвижимость. В список вошли Исторический центр, районы Драмтеатра и Дома печати, а также Заречный микрорайон.

Читайте также:
Топ-5 самых завидных невест Тюмени. Кто они?Где в Тюмени продают самые дорогие квартиры?Тюмень получила 80 новых автобусов
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Покупка квартир#Ипотека#Покупатели квартир#Ипотечный кредит
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика