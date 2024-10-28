Тюменцы перестали брать ипотеку и перешли на наличный расчет

Posted 28 октября, 05:16
Published 28 октября, 05:16
Modified 28 октября, 05:18
Updated 28 октября, 05:18
«В последние пару недель фиксируем резкую активизацию клиентов с наличным расчетом, в основном переходят из депозитов, все-таки, когда такой рост учетной ставки, многие задумались, что правильно в такой ситуации. Это еще раз доказывает, что высокая учетная ставка на таких уровнях уже дает обратный эффект», — отметил Хусаинов.
Следует заметить, что падение спроса на ипотечные кредиты в Тюменской области наблюдается с начала этого года. По итогам первого полугодия Банк России сообщал о сокращении числа выданных ипотечных кредитов на 5%. Специалисты связывали такую тенденцию с увеличением ключевой ставки ЦБ.
Напомним, Центральный банк России начал повышать ключевую ставку с июля 2023 года. Очередное увеличение на 2 процентных пункта, до 21%, состоялось в минувшую пятницу, 25 октября. Таким образом Банк России пытается оказать влияние на инфляцию и снизить ее уровень до 4%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали районы, в которых продают самую дорогую недвижимость. В список вошли Исторический центр, районы Драмтеатра и Дома печати, а также Заречный микрорайон.