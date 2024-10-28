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Posted 28 октября, 03:09

Published 28 октября, 03:09

Modified 28 октября, 03:12

Updated 28 октября, 03:12

Тюмень получила 80 новых автобусов

Тюмень получила 80 новых автобусов

28 октября 2024, 03:09
Фото: Максим Афанасьев
Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1 получило 80 новых автобусов. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев.

Сейчас, по словам градоначальника, машины проходят оформление. На линию автобусы выйдут через несколько недель.

Современные автобусы оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения, usb-розетками, местами для размещения колясок. Кроме того, в транспорте установлены валидаторы для бесконтактной оплаты.

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Машины были получены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего до конца года в Тюмень поступит 225 автобусов.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени в социальных сетях распространилась новость о стрельбе по автобусу №73. По сообщениям пользователей, неизвестный выстрелил в заднее стекло автобуса.

#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Автобусы#Новости тюмени#Городской транспорт
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