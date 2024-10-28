Тюмень получила 80 новых автобусов

Posted 28 октября, 03:09
Published 28 октября, 03:09
Modified 28 октября, 03:12
Updated 28 октября, 03:12
Сейчас, по словам градоначальника, машины проходят оформление. На линию автобусы выйдут через несколько недель.
Современные автобусы оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения, usb-розетками, местами для размещения колясок. Кроме того, в транспорте установлены валидаторы для бесконтактной оплаты.
Машины были получены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего до конца года в Тюмень поступит 225 автобусов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени в социальных сетях распространилась новость о стрельбе по автобусу №73. По сообщениям пользователей, неизвестный выстрелил в заднее стекло автобуса.