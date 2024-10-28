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Posted 28 октября, 04:51

Published 28 октября, 04:51

Modified 28 октября, 04:53

Updated 28 октября, 04:53

Топ-5 самых завидных невест Тюмени. Кто они?

Топ-5 самых завидных невест Тюмени. Кто они?

28 октября 2024, 04:51
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
В списке самых завидных холостячек областной столицы — дети политиков, предпринимателей и модели.

Анастасия Горицкая

Открывает перечень 25-летняя Анастасия Горицкая, дочь бывшего президента «Запсибкомбанка», российского сенатора Дмитрия Горицкого.

Фото: bigbookname.com

Девушка в настоящее время проживает в Англии. В этом году она завершила обучение в магистратуре Лондонского университета искусств, до этого училась на бакалавриате в Санкт-Петербургском государственном университете на факультете свободных искусств и наук.

Фото: тг-канал Лариса Невидайло

Екатерина Буторина

23-летняя дочь тюменского ресторатора, экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Ларисы Невидайло. Екатерина проживает в Тюмени — работает управляющей бара «Водокачка», что находится на тюменской набережной. Заведение входит в сеть ресторанов и баров «Максим». Кроме того, является учредителем и генеральным директором одной ООО «Максим-Сыроварня».

Из открытых источников известно, что по итогам 2023 года Екатерина заработала 348 миллионов рублей, в том числе 50 миллионов чистой прибыли, пишет 72.RU.

Алина Хусаинова

18-летняя дочь бизнесмена, миллиардера и руководителя риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова в настоящее время учится на первом курсе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по программе международного бакалавриата по бизнесу и экономике (Санкт-Петербург). Девушка входит в число 30 лучших студентов курса (из 360 человек).

У Алины отличные познания в математике и естественных науках. В Тюмени она с отличием окончила физико-математическую школу для одаренных детей. Благодаря чему поступила на бюджет в один из самых престижных университетов России.

Алина некоторое время работала в компании отца. Так что вполне вероятно, что она пойдет по стопам своего отца Ильдара Хусаинова.

Фото: ВК Аня Афанасьева

Анна Афанасьева

Еще одна завидная невеста Тюмени — 18-летняя дочь мэра города Максима Афанасьева. Известно, что в этом году Анна закончила тобольскую школу № 9. Где она учится сейчас — информации нет. Но, вероятнее всего, ее будущая профессия будет связана с медициной, так как Анна активно готовилась к ЕГЭ по биологии и химии.

Помимо учебы девушка также увлекается и спортом для аристократов. Полная тезка дочери мэра состоит в федерации конного спорта России.

Фото: ВК Александра Сташкевич

Александра Сташкевич

У 19-летней Александры нет родителей-миллиардеров. Однако девушка входит в число самых завидных холостячек Тюмени. В 2023 году тюменка вошла в число 10 самых красивых девушек России.

Девушка прошла два тура суперфинала конкурса «Мисс Россия-2023» — дефиле в купальниках и интеллектуальный конкурс, вышла в суперфинал, но корону не получила. Впрочем, Александра не расстроилась и отметила, что «все равно победила».

В настоящее время она живет и работает в Тюмени — в сфере журналистики. В планах девушки — дельнейшее развитие в моделинге.

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Ранее «Наш Город» писал, что стали известны имена самых богатых женщин Тюменской области. В список вошли Елена Низамова, глава группы компаний ЭНКО, Лусина Срабян, представительница армянской бизнес-диаспоры «Арсиб», Вардитер Нерсиян, деятельность которой также связана с холдингом «Арсиб».

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