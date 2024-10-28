Топ-5 самых завидных невест Тюмени. Кто они?

Posted 28 октября, 04:51
Published 28 октября, 04:51
Modified 28 октября, 04:53
Updated 28 октября, 04:53
Открывает перечень 25-летняя Анастасия Горицкая, дочь бывшего президента «Запсибкомбанка», российского сенатора Дмитрия Горицкого.
Девушка в настоящее время проживает в Англии. В этом году она завершила обучение в магистратуре Лондонского университета искусств, до этого училась на бакалавриате в Санкт-Петербургском государственном университете на факультете свободных искусств и наук.
23-летняя дочь тюменского ресторатора, экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Ларисы Невидайло. Екатерина проживает в Тюмени — работает управляющей бара «Водокачка», что находится на тюменской набережной. Заведение входит в сеть ресторанов и баров «Максим». Кроме того, является учредителем и генеральным директором одной ООО «Максим-Сыроварня».
Из открытых источников известно, что по итогам 2023 года Екатерина заработала 348 миллионов рублей, в том числе 50 миллионов чистой прибыли, пишет 72.RU.
18-летняя дочь бизнесмена, миллиардера и руководителя риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова в настоящее время учится на первом курсе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по программе международного бакалавриата по бизнесу и экономике (Санкт-Петербург). Девушка входит в число 30 лучших студентов курса (из 360 человек).
У Алины отличные познания в математике и естественных науках. В Тюмени она с отличием окончила физико-математическую школу для одаренных детей. Благодаря чему поступила на бюджет в один из самых престижных университетов России.
Алина некоторое время работала в компании отца. Так что вполне вероятно, что она пойдет по стопам своего отца Ильдара Хусаинова.
Еще одна завидная невеста Тюмени — 18-летняя дочь мэра города Максима Афанасьева. Известно, что в этом году Анна закончила тобольскую школу № 9. Где она учится сейчас — информации нет. Но, вероятнее всего, ее будущая профессия будет связана с медициной, так как Анна активно готовилась к ЕГЭ по биологии и химии.
Помимо учебы девушка также увлекается и спортом для аристократов. Полная тезка дочери мэра состоит в федерации конного спорта России.
У 19-летней Александры нет родителей-миллиардеров. Однако девушка входит в число самых завидных холостячек Тюмени. В 2023 году тюменка вошла в число 10 самых красивых девушек России.
Девушка прошла два тура суперфинала конкурса «Мисс Россия-2023» — дефиле в купальниках и интеллектуальный конкурс, вышла в суперфинал, но корону не получила. Впрочем, Александра не расстроилась и отметила, что «все равно победила».
В настоящее время она живет и работает в Тюмени — в сфере журналистики. В планах девушки — дельнейшее развитие в моделинге.
Ранее «Наш Город» писал, что стали известны имена самых богатых женщин Тюменской области. В список вошли Елена Низамова, глава группы компаний ЭНКО, Лусина Срабян, представительница армянской бизнес-диаспоры «Арсиб», Вардитер Нерсиян, деятельность которой также связана с холдингом «Арсиб».