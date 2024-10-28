Топ-5 самых завидных невест Тюмени. Кто они?

Еще одна завидная невеста Тюмени — 18-летняя дочь мэра города Максима Афанасьева. Известно, что в этом году Анна закончила тобольскую школу № 9. Где она учится сейчас — информации нет. Но, вероятнее всего, ее будущая профессия будет связана с медициной, так как Анна активно готовилась к ЕГЭ по биологии и химии.