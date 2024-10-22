Вопреки высокой ставке: как сейчас купить квартиру в Тюмени и не разориться?

Posted 22 октября, 07:43
Published 22 октября, 07:43
Modified 22 октября, 08:39
Updated 22 октября, 08:39
Ключевая ставка Центробанка пока держится на отметке в 19%, а по прогнозам экспертов, скоро вырастет до 20%. Вместе с тем оформить ипотеку по льготной программе непросто — банки на фоне исчерпания лимитов просят первоначальный взнос в 50% или требуют субсидирования от застройщика.
«Ситуация на рынке тяжелая. Цены остаются достаточно высокими, хотя и наблюдается незначительное снижение по „вторичке“. Застройщики неохотно пока идут на субсидирование, так как это серьезные финансовые потери для них», — объясняет тюменский риелтор Андрей Белоусов.
Действительно, в этом году объем продаже по новостройкам сократился более чем в два раза. Если год назад продавалось от 2 до 3 тысяч квартир, то в 2024-м — от 950 до 1 тысячи. Однако квартиры все же покупаются, и часто для оформления сделки не нужно быть миллионером. Ипотечный брокер Илья Примакин говорит о том, что у жителей региона есть возможность купить квартиру даже в нынешних условиях.
Как говорит брокер, перед тем как отчаяться и отложить покупку квартиры, важно оценить существующие на рынке предложения и отслеживать динамику появления новых, так как некоторые из них могут оказаться достаточно выгодными.
«Застройщики сейчас в кризисной ситуации, и даже если цены не снижаются открыто, то работают программы субсидирования, так и „семейную ипотеку“ под 20% „пробить“ можно и уменьшить итоговую стоимость жилья», — указывает Примакин.
Специалист говорит о том, что о подобных условиях можно узнать на встрече с представителями застройщика или начать работу с риелтором или другим специалистом рынка недвижимости, который займется подбором более выгодных вариантов.
Однако стоит помнить о том, что есть и варианты оформления ипотеки по сниженной ставке, которые действуют регулярно.
Стоит ознакомиться с предложениями существующих на рынке банков. Часто, если ваша зарплатная карта относится к конкретному представителю, то он готов сделать более выгодное предложение по ипотеке. К тому же в этом случае будет куда меньше вопросов по вашей платежеспособности.
«Для участников зарплатных программ в большинстве банков есть льготные условия. Часто для этого нет необходимости долгие годы пользоваться одним банком, можно перевести зарплатную карту, и через месяц или порою сразу же можно рассчитывать на снижение ставки. Порою она может достигать 3%. В масштабах срока выплаты ипотеки — это серьезная экономия», — говорит брокер.
Также на процент «льгот» от банка может повлиять ваша кредитная история, если вы выплачивали всё вовремя, то это также может сыграть вам на руку при оформлении кредита на жилье.
Стоит обратить внимание и на вторичный рынок. Там вчерашние новостройки часто не только продаются по сниженной цене, но и с сохранением ставки, по которой ее приобретали.
«Если квартира приобреталась в начале 2023 года при действующей ставке в 7,5%, то вы можете ее перекупить. Для вас сохраняться те условия кредитования. Однако по программам есть ограничения в некоторых банках, и оформление проходит достаточно непросто, но все же это возможно», — указывает брокер.
Например, если в 2023 году собственник покупал квартиру под 7,5% и выплатил за нее 1,5 миллиона, то вам нужно лишь выплатить продавцу эту сумму или чуть превышающую (это частый запрос продавца), после чего банк переоформит кредит на вас с сохранением ставки.
Важно помнить, что при таком переоформлении необходимо, чтобы ипотека у собственника была оформлена не по льготной программе. К тому же за такими предложениями на рынке нужно «охотиться», так как, по мнению Примакина, это «штучный товар».
Также важно оценить текущее положения дел, может оказаться, что вы имеете право на льготы на покупке недвижимости. Согласно информации, представленной на портале Госуслуг, молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на получение социальной выплаты для приобретения жилья или погашения ипотеки.
Участвовать в программе могут:
Размер социальной выплаты составляет от 30 до 35% в зависимости от наличия детей в семье. Однако для её получения необходимо подтвердить, что вы нуждаетесь в улучшении жилищных условий. В постановлении Тюменской области указано, что таковыми могут считаться граждане, прожившие в регионе не менее пяти лет и имеющие статус малоимущих. Подробную информацию о программе вы можете прочесть здесь.
Есть также в регионе льготы для многодетных семей или семей участников СВО. Узнать о том, какие льготы вам положены, можно на портале «Госуслуги».
«Пользование льготами достаточно популярно, и стоит внимательно вчитаться в условия, так как при грамотном оформлении документов вы можете получить желаемое», — указывает Примакин.
Брокер указывает, что также стоит присмотреться к программам, которые действуют в других регионах, так как покупка для аренды или последующей продажи также может помочь вам приобрести квартиру в Тюменской области.
«Грамотный подход и знание текущей ситуации могут помочь и в самые тяжелые времена купить квартиру в обход ключевой ставки и без программ с господдержкой», — уверен Примакин.
Также он советует уже сейчас следить за местными застройщиками, которые могут устроить новогоднюю распродажу, предложив выгодные условия для покупки жилья.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что новостройки в Тюмени отчасти строят мигранты, которые часто выполняют работы для которых у них нет квалификации.