Вопреки высокой ставке: как сейчас купить квартиру в Тюмени и не разориться?

Действительно, в этом году объем продаже по новостройкам сократился более чем в два раза. Если год назад продавалось от 2 до 3 тысяч квартир, то в 2024-м — от 950 до 1 тысячи. Однако квартиры все же покупаются, и часто для оформления сделки не нужно быть миллионером. Ипотечный брокер Илья Примакин говорит о том, что у жителей региона есть возможность купить квартиру даже в нынешних условиях.