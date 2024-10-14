Переплаты и рост ПВ: что происходит с «Семейной ипотекой» в Тюмени?

Застройщики в таких условиях, по предположениям аналитиков, будут сокращать объемы строительства. Если застройщики сохранят текущие показатели, они могут обанкротиться, а жилье останется непроданным. Однако они не будут и снижать цены, так как это уменьшит прибыль. Что же тогда делать?