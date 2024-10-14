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Posted 14 октября, 08:13

Published 14 октября, 08:13

Modified 14 октября, 08:15

Updated 14 октября, 08:15

В Тюмени на программу «Семейной ипотеки» выросли взнос и переплата

Переплаты и рост ПВ: что происходит с «Семейной ипотекой» в Тюмени?

14 октября 2024, 08:13
Фото: 1MI
В Тюмени на программу «Семейной ипотеки» выросли взнос и переплата

В Тюмени на программу «Семейной ипотеки» выросли взнос и переплата

Сюжет
Недвижимость
Ситуация на рынке недвижимости накаляется, прогнозируется очередное «лопание пузыря». На фоне высокой ставки и исчерпания лимитов по льготным программам можно считать, что нынешние прогнозы небезосновательны. Наступило ли начало конца или нас снова пугают зря?

Фатальное падения спроса

Банки одни за другим начинают поднимать сумму первоначального взноса по «Семейной ипотеке», о чем сообщают «Новые Известия». Так Альфа-банк увеличил первоначальный взнос до 50%, вслед за ВТБ, который также поднял его до 50,1%. В результате доступность жилья снижается, а рынок недвижимости готовится к серьезным изменениям.

Так, например, в регионе уже существенно упал спрос на покупку недвижимости. Как рассказал основатель компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, в Тюменской области падение спроса было одним из более глубоких и оно составило около 70%.

«Но мы быстро отскочили», — указывает Хусаинов.

Вместе с тем у тюменских застройщиков остались огромные земельные банки, некоторые из которых сейчас продаются на фоне падения спроса. Аналогичная картина наблюдается и по всей стране.

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Льготы кончились — началось удорожание

К тому же сейчас ситуацию накаляет исчерпание лимитов по «Семейной ипотеке». Банки отказывают в предоставлении таких кредитов из-за исчерпания выделенных лимитов — государство больше не компенсирует разницу между льготной ставкой в 6% и рыночной в 22%.

К тому же стоит помнить о том, что низкий процент по льготной программе не конечный. С учетом дополнительных платежей и страховки полная стоимость ипотеки в Сбербанке составляет от 7,299% до 16,588%.

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Стройки встанут?

Застройщики в таких условиях, по предположениям аналитиков, будут сокращать объемы строительства. Если застройщики сохранят текущие показатели, они могут обанкротиться, а жилье останется непроданным. Однако они не будут и снижать цены, так как это уменьшит прибыль. Что же тогда делать?

Эксперты «Новых Известий» говорят о торм, что в случае, если условия крупных банков кажутся вам слишком дорогими, изучите предложения малых банков. Они могут предложить более выгодные условия без дополнительных комиссий и сохранять лимиты по льготной ипотеке.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что вода из канализации с верхних этажей с ночи 13 октября топит жильцов квартир на первом этаже в доме по улице Шишкова

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