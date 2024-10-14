Переплаты и рост ПВ: что происходит с «Семейной ипотекой» в Тюмени?

Posted 14 октября, 08:13
Published 14 октября, 08:13
Modified 14 октября, 08:15
Updated 14 октября, 08:15
Банки одни за другим начинают поднимать сумму первоначального взноса по «Семейной ипотеке», о чем сообщают «Новые Известия». Так Альфа-банк увеличил первоначальный взнос до 50%, вслед за ВТБ, который также поднял его до 50,1%. В результате доступность жилья снижается, а рынок недвижимости готовится к серьезным изменениям.
Так, например, в регионе уже существенно упал спрос на покупку недвижимости. Как рассказал основатель компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, в Тюменской области падение спроса было одним из более глубоких и оно составило около 70%.
«Но мы быстро отскочили», — указывает Хусаинов.
Вместе с тем у тюменских застройщиков остались огромные земельные банки, некоторые из которых сейчас продаются на фоне падения спроса. Аналогичная картина наблюдается и по всей стране.
К тому же сейчас ситуацию накаляет исчерпание лимитов по «Семейной ипотеке». Банки отказывают в предоставлении таких кредитов из-за исчерпания выделенных лимитов — государство больше не компенсирует разницу между льготной ставкой в 6% и рыночной в 22%.
К тому же стоит помнить о том, что низкий процент по льготной программе не конечный. С учетом дополнительных платежей и страховки полная стоимость ипотеки в Сбербанке составляет от 7,299% до 16,588%.
Застройщики в таких условиях, по предположениям аналитиков, будут сокращать объемы строительства. Если застройщики сохранят текущие показатели, они могут обанкротиться, а жилье останется непроданным. Однако они не будут и снижать цены, так как это уменьшит прибыль. Что же тогда делать?
Эксперты «Новых Известий» говорят о торм, что в случае, если условия крупных банков кажутся вам слишком дорогими, изучите предложения малых банков. Они могут предложить более выгодные условия без дополнительных комиссий и сохранять лимиты по льготной ипотеке.
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