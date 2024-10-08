Ипотеки нет, но вы держитесь! Рынок недвижимости в Тюмени ждет годовой кризис

А делать это становится все сложнее, так как лимиты по «Семейной ипотеке» исчерпываются, а проделанного распределения остатков хватит только до ноября и это еще по оптимистичному прогнозу. Банки уже подняли сумму первоначального взноса для оформления по программе до 30-50%. Тем временем некоторые застройщики, по словам Ильдара Хусаинова, очень зависимы от этой программы, так как до 90% продаж их квартир совершается на основе «Семейной ипотеки».