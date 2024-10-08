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Posted 8 октября, 04:58

Published 8 октября, 04:58

Modified 8 октября, 06:30

Updated 8 октября, 06:30

Рынок недвижимости в Тюмени ждет годовой кризис.

Ипотеки нет, но вы держитесь! Рынок недвижимости в Тюмени ждет годовой кризис

8 октября 2024, 04:58
Фото: 1MI
Рынок недвижимости в Тюмени ждет годовой кризис.

Рынок недвижимости в Тюмени ждет годовой кризис

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Недвижимость
Лимиты по «Семейной ипотеке» уже почти исчерпаны, их едва ли хватит до ноября. При этом оформить ипотеку по действующей ставке — задача из области фантастики. К тому же в Тюменской области, вопреки распространенной практике в других регионах, застройщики не спешат снижать цены на квартиры.

Зависимость от ипотеки

Долгое время люди сидели «на игле» безадресной программы с господдержкой, что поспособствовало набиванию цен на квадратный метр жилья. Однако после того как «Льготную ипотеку» отменили, спрос на недвижимость в регионе упал больше, чем вдвое, о чем рассказал основатель компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«У Тюменской области падение спроса было одно из самых глубоких — 70%. Но рынок быстро адаптировался», — отметил эксперт.

Однако, пока в результате падения спроса в регионах России цены на новостройки стали снижаться, в Тюменской области стоимость квадратного метра удерживалась, а местами даже дорожала. Субсидирование, которое предлагали застройщики можно считать вариантом снижения цены, однако оно скрытое и не так значительно сказывается на рынке в целом, о чем говорит ипотечный брокер Илья Примакин.

«По сути субсидирование — это весьма значительное снижение цены. Застройщик платит банку тот процент, который он готов субсидировать. Здесь уже сложно говорить о том, что это несет какую-то безумную выгоду застройщику, скорее это один из оставшихся вариантов, чтобы удерживать продажи», — считает специалист.

А делать это становится все сложнее, так как лимиты по «Семейной ипотеке» исчерпываются, а проделанного распределения остатков хватит только до ноября и это еще по оптимистичному прогнозу. Банки уже подняли сумму первоначального взноса для оформления по программе до 30-50%. Тем временем некоторые застройщики, по словам Ильдара Хусаинова, очень зависимы от этой программы, так как до 90% продаж их квартир совершается на основе «Семейной ипотеки».

Помимо снижения спроса застройщикам приходится справляться и с введением комиссий, в случаях, если клиент оформляет ипотеку по рыночной ставке, она может достигать 6,2% от общей суммы кредита. Однако, как сообщают «Новые Известия», в некоторых случаях эта комиссия возлагается напрямую на заемщика.

В результате сейчас на новостройки упал спрос, сокращаются объемы выдачи ипотеки, некоторые застройщики готовы продать ранее выкупленные земли и отказаться от их застройки, опасаясь усугубления ситуации.

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Держат цены до последнего

Тюменскую область Хусаинов называет особым регионом из-за рекордно высоких темпов строительства и отказа местных застройщиков снижать цены. Однако в текущих условиях ситуация может измениться, если в 2025 году ставка зафиксируется на показателе в 20%, то многим застройщикам придется заморозить объекты, а может быть, и заявить о банкротстве.

«При таком раскладе часть застройщиков будет банкротиться, банки будут за них достраивать. Тогда закономерно цены резко начнут снижаться, так как такой вариант будет куда рентабельнее», — говорит основатель компании «Этажи».

Однако темпы строительства в Тюменской области и в этом году идут на рекорд, как рассказал Евгений Фомин, начальник управления государственного строительного надзора по Тюменской области, пока в регионе сохраняется положительная динамика ввода жилья. Показатели прошлого года к текущему моменту уже выше на 15%, введено более 1,8 млн квадратных метров.

Однако, как говорит Хусаинов, уже многие застройщики все же приостанавливают ввод новых объектов и уже сокращают сроки строительства действующих. Как считает экономист Ирина Меняйлова, такое поведение выражает надежду на то, что в следующем году ситуация улучшится.

«Сейчас застройщики находятся в тяжелом положении, их „давят“ банки, а спрос критически низкий. Потому в первое время и было такое изобилие собственных программ от девелоперов. Политика Центробанка сейчас достаточно сурова», — говорит Меняйлова.
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Нас ждет кризис

Специалисты рынка недвижимости в 2025 год пока смотрят без особого оптимизма. Наиболее вероятным видят сохранение ключевой ставки на уровне 20% в течение всего года, что приедет к тяжелому кризису на рынке жилья.

Спасти ситуацию мог бы вариант с рекомендательным характером ипотечного стандарта, снижения ставки и появлению адресных программ с господдержкой, однако сейчас его считают маловероятным. А потому всем участникам рынка недвижимости следует готовиться к кризисным и непростым временам.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в двух районах Тюмени просят рекордно низкую сумму за квадратный метр жилья, речь о районах Патрушево и Третья заречная. Там просят около 95 тысяч рублей.

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