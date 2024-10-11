В Тюменской области в разы вырос выбор посуточных квартир

Posted 11 октября, 13:30
Published 11 октября, 13:30
Modified 11 октября, 13:32
Updated 11 октября, 13:32
Согласно актуальным данным сервиса, в среднем в нашем регионе можно снять квартиру за 2600 рублей в сутки, а арендовать загородный дом за 8700 рублей за ночь.
Вообще, в сентябре выбор квартир для посуточной аренды увеличился на 37 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а загородных объектов — на 68 процентов. Однако стоимость посуточной аренды квартир по сравнению с августом снизилась в среднем на 12 процентов, отмечают специалисты. Это произошло на фоне окончания летнего сезона.
Кроме того, в сегменте посуточной аренды квартир объем предложений на платформе за год в среднем по нашей стране вырос на 37 процентов. По сравнению с сентябрем 2023 года положительная динамика отмечается во всех регионах исследования.
Интересно, что снять посуточную квартиру в сентябре 2024 года в среднем по России стоило 3300 рублей. Важно, что Тюменской области нет в списке регионов с самыми доступными ценами.
Ранее мы писали о том, что в Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере логистики за год выросли на 11 процентов.