В Тюменской области в разы вырос выбор посуточных квартир

Вообще, в сентябре выбор квартир для посуточной аренды увеличился на 37 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а загородных объектов — на 68 процентов. Однако стоимость посуточной аренды квартир по сравнению с августом снизилась в среднем на 12 процентов, отмечают специалисты. Это произошло на фоне окончания летнего сезона.