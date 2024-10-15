Тюменские власти вновь просят у банков деньги. Теперь уже 20 миллиардов рублей

Posted 15 октября, 08:01
Published 15 октября, 08:01
Modified 15 октября, 08:03
Updated 15 октября, 08:03
В настоящее время тюменские власти предпринимают новую попытку получения кредитных средств. Правда, сумма теперь составляет 20 миллиардов рублей — на портале Госзакупки опубликовано 10 тендеров.
В документах указано, что предоставленные денежные средства будут потрачены на финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Тюменской области, пополнение в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета региона.
Отмечено, что кредиты предоставляется на три года (1096 дней). Срок начала действия контракта — 15 ноября 2024 года. Сумма выплаченных по кредитам процентов превысит 12 миллиардов рублей.
Заявки на участие в закупке будут принимать до 30 октября 2024 года, подведение итогов запланировано на 1 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение в областную думу проект закона, устанавливающий приоритет банковских кредитов над государственными ценными бумагами при покрытии дефицита бюджета области. Предлагается в 2025 году сократить объем размещения государственных ценных бумаг более чем на 36 миллиардов рублей и на аналогичную сумму увеличить объем привлечения кредитных средств.