Тюменские власти вновь просят у банков деньги. Теперь уже 20 миллиардов рублей

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение в областную думу проект закона, устанавливающий приоритет банковских кредитов над государственными ценными бумагами при покрытии дефицита бюджета области. Предлагается в 2025 году сократить объем размещения государственных ценных бумаг более чем на 36 миллиардов рублей и на аналогичную сумму увеличить объем привлечения кредитных средств.