Авиабилеты из Тюмени в Сочи резко подешевели

Что касается других популярных для отдыха городов, то перелет, напротив, стал дороже. В частности, стоимость авиабилетов в Москву повысилась с 7 тысяч до 8,6 тысячи рублей, в Санкт-Петербург — с 7 тысяч до 9,8 тысячи рублей.