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Posted 15 октября, 07:09

Published 15 октября, 07:09

Modified 15 октября, 07:11

Updated 15 октября, 07:11

Авиабилеты из Тюмени в Сочи подешевели на 50% перед ноябрьскими праздниками

Авиабилеты из Тюмени в Сочи резко подешевели

15 октября 2024, 07:09
Фото: 1MI

Авиабилеты из Тюмени в Сочи подешевели на 50% перед ноябрьскими праздниками

В преддверии ноябрьских праздников, Дня народного единства, стоимость авиабилетов снизилась на 50%.

По данным OneTwoTrip, в настоящее время цена билетов составляет 6,5 тысячи рублей. Для сравнения, годом ранее улететь в Сочи из Тюмени можно было за 10 тысяч рублей, летом этого года — за 9,5 тысячи рублей.

Что касается других популярных для отдыха городов, то перелет, напротив, стал дороже. В частности, стоимость авиабилетов в Москву повысилась с 7 тысяч до 8,6 тысячи рублей, в Санкт-Петербург — с 7 тысяч до 9,8 тысячи рублей.

По словам директора по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета» Дарьи Зубрицкой, на увеличение стоимости перелетов влияние оказали рост цен на топливо, подорожание из-за роста курса валют иностранного лизинга и обслуживания самолетов, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени в Египет запустят прямые рейсы с 7 ноября 2024 года. Выполнять полеты будет авиакомпания Azur Air в рамках турпрограммы.

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