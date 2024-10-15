Авиабилеты из Тюмени в Сочи резко подешевели

Posted 15 октября, 07:09
Published 15 октября, 07:09
Modified 15 октября, 07:11
Updated 15 октября, 07:11
По данным OneTwoTrip, в настоящее время цена билетов составляет 6,5 тысячи рублей. Для сравнения, годом ранее улететь в Сочи из Тюмени можно было за 10 тысяч рублей, летом этого года — за 9,5 тысячи рублей.
Что касается других популярных для отдыха городов, то перелет, напротив, стал дороже. В частности, стоимость авиабилетов в Москву повысилась с 7 тысяч до 8,6 тысячи рублей, в Санкт-Петербург — с 7 тысяч до 9,8 тысячи рублей.
По словам директора по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета» Дарьи Зубрицкой, на увеличение стоимости перелетов влияние оказали рост цен на топливо, подорожание из-за роста курса валют иностранного лизинга и обслуживания самолетов, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени в Египет запустят прямые рейсы с 7 ноября 2024 года. Выполнять полеты будет авиакомпания Azur Air в рамках турпрограммы.