Остановите это! Зверское убийство собаки в тюменской деревне дошло до Первого канала

К сожалению, в Тюмени с 2022 года периодически по городу неизвестные разбрасывают отраву для животных. Уже были зарегистрированы в том числе эпизоды гибели животных. Однако полицией не было заведено ни одного уголовного дела, так как не был установлен факт умышленного отравления животного.