Остановите это! Зверское убийство собаки в тюменской деревне дошло до Первого канала

Posted 15 октября, 07:09
Published 15 октября, 07:09
Modified 15 октября, 07:11
Updated 15 октября, 07:11
В начале октября в деревне Есаулова (Тюменский район) во дворе одного из частных домов была обнаружена повешенная собака. Очевидцем произошедшего стала соседка — женщину привлек вой животного, и она подошла к окну посмотреть, что там происходит.
Увиденное повергло селянку в шок — прямо на ее глазах двое мужчин взяли собаку и повесили.
«Собака визжит, орет, скулит, а они просто стоят и смотрят. Хозяйка дома также подошла, посмотрела на умирающее животное и просто ушла», — рассказывала тогда селянка.
Как выяснилось, повесили животное сами хозяева. Таким образом, они попытались его умертвить.
«Он разносил мусор по участку. Усыпить денег нет у нас. Поэтому решили сделать так», — объяснили свой поступок живодеры.
Местные жители сообщали, что мертвое животное довольно продолжительное время висело во дворе дома — садистов не смущало то, что труп собаки могут увидеть их маленькие дети, в том числе 4-летняя девочка.
«Очень просим Вас помочь нам и остановить это 6-летние насилие над детьми и животными», — сказано в обращении.
По словам местных жителей, данная семья является неблагополучной. Живут они крайне бедно и в антисанитарных условиях. Очевидцы отмечают, что в доме всегда беспорядок — везде стоят неубранные детские горшки, на полу разбросаны использованные памперсы и т. д. Отец семейства зачастую находится в состоянии алкогольного опьянения.
Известно, что уже на протяжении шести лет данная семья заводит собак и издевается над ними. По словам соседей, дикий вой собак слышен регулярно. Кроме того, неоднократно местные жители становились свидетелями избиения животных детьми.
«История аналогичная этой уже была. Но тогда все замяли — к ответственности никто привлечен не был. Шесть лет эта семья берет собак, сначала они живут во дворе дома, а потом бесследно исчезают. Также как и щенки. Сейчас у них живут еще две собаки — что с ними будет неизвестно», — отмечают селяне.
Практически сразу после произошедшей трагедии местные жители вызвали на место ЧП сотрудников полиции.
Участковый прибыл, побеседовал с семьей, однако обыск проведен не был. Также, со слов селян, не была передана информация о семье живодеров в органы опеки.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными».
«В настоящее время проводится расследование, направленное на сбор доказательной базы», — пояснили в ведомстве.
Санкции статьи предусматривают штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
В январе 2023 года Тюмень потрясла ужасающая история пса Оскара — животное с раздробленной головой, замотанное в пакеты, обнаружили 13 января в мусорном баке на улице Бориса Щербины прохожие. Тогда благодаря помощи неравнодушных тюменцев псу удалось выжить.
Как выяснилось, разрубил голову псу топором ее хозяин за то, что тот его укусил. В марте 2023 года тюменцу вынесли приговор — год исправительных работ и удержание 10% зарплаты. Учитывая особую жестокость виновного, тюменцы сочли наказание слишком мягким.
Еще одна громкая история живодерства произошла в деревне Нарминова. Там местный житель до полусмерти избил заболевшее животное (таким образом, он хотел «облегчить мучения пса»), после чего закопал живую собаку на окраине деревне и для пущей надежности бросил в животное огромный булыжник.
Правда, несмотря на все старания преступника, животное выжило. Собаку спасли люди, которые откопали ее и отвезли в ветклинику. Суд приговорил мужчину к ограничению свободы на один год и два месяца.
Ранее «Наш Город» писал, что в июле этого года жители района «Суходолье» сообщали о разбросанной догхантерами отравленной еде для собак и кусках мяса, напичканных гвоздями. Тогда от действий догхантеров пострадало несколько домашних животных.
К сожалению, в Тюмени с 2022 года периодически по городу неизвестные разбрасывают отраву для животных. Уже были зарегистрированы в том числе эпизоды гибели животных. Однако полицией не было заведено ни одного уголовного дела, так как не был установлен факт умышленного отравления животного.
Специалисты отмечают, что найти наказать догхантера крайне непросто. Личность убийцы животных зачастую установить невозможно. Кроме того, сами догхантеры себя считают защитниками общества и блюстителями законопорядка.