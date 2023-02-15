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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Суд выносит обвинительные решения только 20% живодерам

Сегодня, 07:03
По данным МВД, в прошлом году количество инцидентов с жестоким обращением с животными выросло на 5,3%. Однако только в 20% случаев суд выносит обвинительное решение и наказывает живодера.

Как передают “Известия”, при этом обвиняемые зачастую получают условный срок или штраф. Как говорят зоозащитники, до судебного разбирательства доходит менее одного процента подобных преступлений. Они считают, что законодательство заработает как следует тогда, когда его начнут разъяснять даже сотрудникам полиции. Сдержать живодеров поможет введение помимо уголовного еще и административного наказания за такие деяния — в ГД намерены принять поправки в закон уже весной.

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