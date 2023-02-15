Суд выносит обвинительные решения только 20% живодерам

Как передают “Известия”, при этом обвиняемые зачастую получают условный срок или штраф. Как говорят зоозащитники, до судебного разбирательства доходит менее одного процента подобных преступлений. Они считают, что законодательство заработает как следует тогда, когда его начнут разъяснять даже сотрудникам полиции. Сдержать живодеров поможет введение помимо уголовного еще и административного наказания за такие деяния — в ГД намерены принять поправки в закон уже весной.