«Визжит, орет, скулит». Живодеры повесили на заборе собаку в селе под Тюменью

Хозяин собаки в настоящее время находится в отделении полиции. Местные жители высказывают различные версии причин, побудивших мужчину совершить этот жестокий поступок. Одна из версий заключается в том, что он убил собаку из-за того, что животное растягивало мусор. По другой версии, собака была больной.