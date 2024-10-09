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Posted 9 октября, 14:38

Published 9 октября, 14:38

Modified 9 октября, 14:40

Updated 9 октября, 14:40

Под Тюменью двое мужчин повесили собаку на заборе

«Визжит, орет, скулит». Живодеры повесили на заборе собаку в селе под Тюменью

9 октября 2024, 14:38
Фото: 1MI

Под Тюменью двое мужчин повесили собаку на заборе

Местная жительница стала очевидцем преступления в отношении животных. По рассказам односельчан, в доме живодеров регулярно бесследно пропадает живность.

В деревне Есаулова Тюменского района во дворе одного из частных домов была обнаружена повешенная собака. К сожалению, животное погибло.

Соседка, проживающая поблизости, стала очевидцем произошедшего и сообщила об этом местной жительнице. По ее рассказам, животное пищало диким криком.

«Она выскочила к окну посмотреть, что происходит. И она видит картину: берут собаку два мужика, просто ее вешают, стоят и смотрят. Собака визжит, орет, скулит», — рассказала жительница.

От переживаемых чувств женщина даже не смогла снять инцидент на телефон. Получилось только сфотографировать, как двое мужчин вешали собаку. Подошедшая хозяйка посмотрела на это и просто ушла.

Хозяин собаки в настоящее время находится в отделении полиции. Местные жители высказывают различные версии причин, побудивших мужчину совершить этот жестокий поступок. Одна из версий заключается в том, что он убил собаку из-за того, что животное растягивало мусор. По другой версии, собака была больной.

Местные жители также утверждают, что это не первый случай, когда в указанном доме появляется собака, а затем бесследно исчезает.

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Ранее мы писали, как в Тюменской области изменилось отношение к домашним животным. Инциденты, происходящие в регионе и стране вызывают серьезные опасения у зоозащитников. Несмотря на принятие закона о жестоком обращении с животными, братья наши меньшие продолжают страдать от рук людей.

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