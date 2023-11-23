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Живодер из тюменской Демьянки признался, что убил собаку по заказу приятельницы

Живодер из тюменской Демьянки признался, что убил собаку по заказу приятельницы

23 ноября 2023, 10:32
Фото: 1MI
В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего омича, которого обвиняют в жестоком обращении с животным. Месяц назад мужчина в поселке Демьянка зарезал собаку и выбросил ее в мусорный бак.

Труп животного обнаружила местная жительница и сообщила о нем в полицию. Место происшествия изучил участковый. Также он опросил возможных свидетелей и в итоге вышел на жителя Омской области, который приехал в Уватский район на заработки. Уже в отделении подозреваемый, ранее неоднократно судимый, признался в содеянном и рассказал, что на убийство животного его толкнула приятельница. Об этом сообщили сегодня, 23 ноября, в пресс-службе областного управления МВД.

«Накануне происшествия мужчина со знакомой употреблял алкогольные напитки у неё дома. Женщина рассказала ему, что ранее у неё был пёс по кличке Дик. Около двух лет назад тюменка поменяла место жительства, где псу не нашлось места и он оказался на улице. Местные жители неоднократно жаловались ей на агрессивное поведение животного. Женщина попросила своего собутыльника „убрать“ собаку пообещав за это „горячительные напитки“», — пояснили в ведомстве.

Так, мужчина, по его словам, пришел во двор, где гулял пес и убил его двумя ударами ножами.

Свою причастность к преступлению бывшая хозяйка собаки не признает. Женщина утверждает, что не просила убивать животное.

Следствие по делу еще ведется. Если омича признают виновным, он может лишиться свободы на три года.

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