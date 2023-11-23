Живодер из тюменской Демьянки признался, что убил собаку по заказу приятельницы

Труп животного обнаружила местная жительница и сообщила о нем в полицию. Место происшествия изучил участковый. Также он опросил возможных свидетелей и в итоге вышел на жителя Омской области, который приехал в Уватский район на заработки. Уже в отделении подозреваемый, ранее неоднократно судимый, признался в содеянном и рассказал, что на убийство животного его толкнула приятельница. Об этом сообщили сегодня, 23 ноября, в пресс-службе областного управления МВД.