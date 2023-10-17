В Тюменской области неизвестный жестоко расправился с собакой и выкинул ее в мусорку

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
О происшествии анонимно сообщил подписчик телеграм-канала «Типичный Тобольск». По его словам убийство собаки произошло 14 октября в 21:00.
К посту он прикрепил фото с камеры. На снимке можно разглядеть только силуэт мужчины, который что-то тащит. Лица и ношу неизвестно не видно.
«Мужчина зарезал собаку, перерезав ей горло, а после он выкинул ее в мусорный контейнер. Виновный должен быть наказан», — возмущается автор.
Ранее «Наш город» рассказал о зверствах двух парней над диким енотом. Личности живодеров удалось оперативно установить и за содеянное им придется ответить по закону.