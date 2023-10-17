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В Тюменской области неизвестный жестоко расправился с собакой и выкинул ее в мусорку

В Тюменской области неизвестный жестоко расправился с собакой и выкинул ее в мусорку

17 октября 2023, 09:40
Фото: 1MI
В поселке Демьянка Уватского районе мужчина жестоко убил собаку, после чего ее тело выбросил в мусорный бак.

О происшествии анонимно сообщил подписчик телеграм-канала «Типичный Тобольск». По его словам убийство собаки произошло 14 октября в 21:00.

К посту он прикрепил фото с камеры. На снимке можно разглядеть только силуэт мужчины, который что-то тащит. Лица и ношу неизвестно не видно.

Фото: телеграм-канал "Типичный Тобольск"
«Мужчина зарезал собаку, перерезав ей горло, а после он выкинул ее в мусорный контейнер. Виновный должен быть наказан», — возмущается автор.

Ранее «Наш город» рассказал о зверствах двух парней над диким енотом. Личности живодеров удалось оперативно установить и за содеянное им придется ответить по закону.

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#Происшествия#Ирина Швецова#Собаки#Уватский район#Живодеры
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