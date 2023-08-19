В Ялуторовске прохожие нашли в мусорном баке истекающую кровью собаку

Ранее «Наш Город» писал, что в феврале в Ялуторовске неизвестные выбросили в мусорный бак кота в заклеенной коробке. Животное спасли неравнодушные прохожие. В начале января в Тюмени горожане нашли в мусорном баке пса с разрубленной топором головой. Как выяснилось, увечья животному нанес хозяин. Ему назначили наказание в виде года исправительных работ.