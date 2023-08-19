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В Ялуторовске прохожие нашли в мусорном баке истекающую кровью собаку

В Ялуторовске прохожие нашли в мусорном баке истекающую кровью собаку

19 августа 2023, 04:48
Фото: Кукла. Помощь бездомным животным г. Ялуторовск.
В Ялуторовске неизвестные выбросили умирающую собаку в мусорный бак. Истекающего кровью пса обнаружили прохожие и вызвали сотрудников полиции.
Сюжет
Тюмень
Фото: Кукла. Помощь бездомным животным г. Ялуторовск.
«Муж сегодня гулял с собакой и нашёл в мусорном баке пса в мешке с пакетом на голове. Видно, что душили. Из глаз и носа собаки текла кровь, на шее была удавка. Вызвали полицию, собаку отвезли в клинику „Кот& Пес“. Сейчас она находится на передержке, проходит лечение. Ищем сведения о хозяине собаки, а также живодера, который решил расправиться с собакой таким зверским способом», — сообщили ялуторовчане в социальных сетях.

По словам ветеринаров, у Джека (так назвали пса) взяли все необходимые анализы. Общий анализ крови показал повышенный лейкоцитоз и анемию. Ветвраччи предположили, что возможно, из-за болезни и решил хозяин собаку лишить жизни.

«Назначены два раза в день капельницы, уколы, капли в глаза. Питание — каждые три часа лечебный паштет, так как собака истощена», — отметили ветеринары.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в феврале в Ялуторовске неизвестные выбросили в мусорный бак кота в заклеенной коробке. Животное спасли неравнодушные прохожие. В начале января в Тюмени горожане нашли в мусорном баке пса с разрубленной топором головой. Как выяснилось, увечья животному нанес хозяин. Ему назначили наказание в виде года исправительных работ.

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