Жителю Тюмени грозит 5 лет тюрьмы за убийство «енота»

Ранее «Наш Город» писал, что видеоролик, на котором молодые люди убивают дикого зверька чуркой, был опубликован в сети интернет одним из героев скандального видео. Видео вызвало массу хейта от пользователей и было удалено автором, но уже успело разлететься по социальным сетях и попасть в поле зрение полиции.