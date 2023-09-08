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Жителю Тюмени грозит 5 лет тюрьмы за убийство «енота»

Жителю Тюмени грозит 5 лет тюрьмы за убийство «енота»

8 сентября 2023, 04:02
Фото: Википедия
Установлены личности живодеров, убивших енотовидную собаку. Как выяснилось, инцидент произошел на территории Курганской области, но один из участников зверского действа — житель Тюмени.

Полицейскими установлено, что героями видео, на котором запечатлены издевательства над дикими зверьком, являются 24-летний зауралец и 20-летний житель Тюменской области. Молодые люди в содеянном уже сознались.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц, с публичной демонстрацией в информационно-телекоммуникационных сетях). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Ранее «Наш Город» писал, что видеоролик, на котором молодые люди убивают дикого зверька чуркой, был опубликован в сети интернет одним из героев скандального видео. Видео вызвало массу хейта от пользователей и было удалено автором, но уже успело разлететься по социальным сетях и попасть в поле зрение полиции.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Животные#Новости тюмени#Живодеры#Дикие звери
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