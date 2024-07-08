Мышьяк в хлеб и гвозди в мясо. В Тюмень вернулись жестокие догхантеры

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В районе «Суходолье» у улицы Монтажников есть большая площадка для выгула собак. Местные обычно сначала гуляют со своими питомцами там, а потом выходят на небольшую полянку позади площадки, чтобы освободить место другим собачникам. Недавно на территории у вольера стали замечать разбросанные куски хлеба, некоторые из которых съели хозяйские собаки. После этого им понадобилась помощь ветеринара.
«В хлебе был мышьяк. Также мы находили куски мяса с гвоздями внутри. Сейчас мы собираем доказательства произошедшего, чтобы добиться установки камер. Это недопустимо и противозаконно», — рассказала «Нашему городу» местная жительница.
Юрист Павел Шадрин говорит о том, что в происходящем есть признаки уголовного преступления, однако доказать его будет проблематично.
«У нас есть уголовная статья за жестокое обращение с животными, по ней можно привлечь. Если собака погибнет, то есть статья за умышленное уничтожение имущества, животные у нас все же пока к категории имущества и относятся. Нл нужны доказательства того, что именно этот человек положил именно эту отраву и именно от этого умерла собака, это достаточно сложно», — предупреждает юрист.
В происходящем Шадрин видит основу для проведения проверки компетентными органами, так как опасности подвергаются не только собаки, но и дети, которые могут потянуться к отравленному хлебу или мясу с гвоздями.
Отметим, что это далеко не первый случай проделок догхантеров в Тюмени. С 2022 года горожане жалуются на разбросанную по городу отраву. Уже фиксировались эпизоды гибели животных, однако полиция пока не заводила уголовных дел, так как факт умышленного отравления животного не был установлен.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в одном из тюменских дворов регулярно находят куски мяса с черным порошком внутри.