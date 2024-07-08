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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

В Тюмень вернулись жестокие догхантеры.

Мышьяк в хлеб и гвозди в мясо. В Тюмень вернулись жестокие догхантеры

8 июля 2024, 09:24
Фото: 1MI
В Тюмень вернулись жестокие догхантеры.

В Тюмень вернулись жестокие догхантеры

В районе «Суходолье» владельцы собак стали находить хлеб с мышьяком и кусочки мяса, напичканные гвоздями. Несколько хозяйских собак уже пострадали от разбросанных «ловушек». Жильцы района пытаются выяснить, кто желает смерти их собакам.

В районе «Суходолье» у улицы Монтажников есть большая площадка для выгула собак. Местные обычно сначала гуляют со своими питомцами там, а потом выходят на небольшую полянку позади площадки, чтобы освободить место другим собачникам. Недавно на территории у вольера стали замечать разбросанные куски хлеба, некоторые из которых съели хозяйские собаки. После этого им понадобилась помощь ветеринара.

«В хлебе был мышьяк. Также мы находили куски мяса с гвоздями внутри. Сейчас мы собираем доказательства произошедшего, чтобы добиться установки камер. Это недопустимо и противозаконно», — рассказала «Нашему городу» местная жительница.

Юрист Павел Шадрин говорит о том, что в происходящем есть признаки уголовного преступления, однако доказать его будет проблематично.

«У нас есть уголовная статья за жестокое обращение с животными, по ней можно привлечь. Если собака погибнет, то есть статья за умышленное уничтожение имущества, животные у нас все же пока к категории имущества и относятся. Нл нужны доказательства того, что именно этот человек положил именно эту отраву и именно от этого умерла собака, это достаточно сложно», — предупреждает юрист.

В происходящем Шадрин видит основу для проведения проверки компетентными органами, так как опасности подвергаются не только собаки, но и дети, которые могут потянуться к отравленному хлебу или мясу с гвоздями.

Отметим, что это далеко не первый случай проделок догхантеров в Тюмени. С 2022 года горожане жалуются на разбросанную по городу отраву. Уже фиксировались эпизоды гибели животных, однако полиция пока не заводила уголовных дел, так как факт умышленного отравления животного не был установлен.

В Тюмени прокуратура проверяет деятельность догхантеров в районе Дома Обороны
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в одном из тюменских дворов регулярно находят куски мяса с черным порошком внутри.

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