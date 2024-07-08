Мышьяк в хлеб и гвозди в мясо. В Тюмень вернулись жестокие догхантеры

В районе «Суходолье» у улицы Монтажников есть большая площадка для выгула собак. Местные обычно сначала гуляют со своими питомцами там, а потом выходят на небольшую полянку позади площадки, чтобы освободить место другим собачникам. Недавно на территории у вольера стали замечать разбросанные куски хлеба, некоторые из которых съели хозяйские собаки. После этого им понадобилась помощь ветеринара.