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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Тюменский живодер отделался исправительными работами

14 марта 2023, 08:33
Фото: nashgorod.ru

Суд отправил тюменского живодера на исправительные работы сроком в 1 год

Сегодня мировой судья Ленинского судебного района приговорил тюменского живодера Александра Шабанова к году исправительных работ и удержанию 10% зарплаты. Приговор полностью удовлетворил запрос прокурора. Адвокат подсудимого просил для своего подзащитного наказания в виде штрафа размером 50 тысяч.
Сюжет
Суд

«Он меня укусил и я достал топор»

В ходе заседания прокурор огласила первичные показания Шабанова, в которых он сообщал, что ударил пса, которого звал Макс, топором после того, как тот его укусил.

«Сознательно, желая этого, он нанес 4 удара топором по жизненно важным органам, причинив своими действиями повреждения в виде проникающего повреждения лобной кости слева, повреждения верхнего и нижнего века, слизистой оболочки, приникающего ранения роговицы оболочки глаза, перелом скуловой кости справа, повреждение конъюктивы, проникающего ранения роговицы с выпадением сетчатки», — сообщила прокурор.

Ранее Шабанов подавал ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке. Мужчина сообщал, что вину он признал в полном объеме и раскаивается в содеянном.

Также в суде сообщили о том, что бывший владелец пса, которого теперь зовут Оскар, направил на его лечение в фонд 5 тысяч рублей, родственники Шабанова добавили еще 2 тысячи и эту сумму перевели волонтерам, которые боролись за жизнь собаки.

«Я наблюдал за тем, как его лечат, следил за его жизнью. Также возил ему еду», — сообщил Шабанов.

Содействие следствию и оказание помощи пострадавшему суд принял, как смягчающее обстоятельство. Также сейчас у Шабанова двое детей, жена беременна двойней, что также повлияло на итоговый приговор.

«Но также нельзя оставить без внимания последствия и характер совершенного преступления, а именно — жестокое обращение с животным. Это братья наши меньшие, которые не могут сами. за себя постоять, которым нужно особое внимание и защита со стороны человека. Нельзя оставить без внимания в отношении кого и как было совершено преступление. Стоит учесть, что угроза жизни подсудимому отсутствовало», — сообщила прокурор.
Фото: nashgorod.ru

Но учитывая факт, что инкриминируемое преступление относится к категории нарушений закона малой тяжести, а также дело рассматривалось в особом порядке, она все же запросила наказание в виде общественных работ, вместо лишения свободы.

Фото: nashgorod.ru

Уже скопил денег на штраф

Адвокат подсудимого был не согласен с наказанием, предложенным прокурором. Он считал, что Шабанов у стоит назначить штраф в размере 50 тысяч рублей.

В ходе заседания выяснилось, что мужчина работает в «Мостоотряд-36» и в среднем зарабатывает около 80 тысяч рублей. Также у него есть. личные накопления, которые позволят ему сразу оплатить штраф.

«Учитывая смягчающие обстоятельства, считаю нужным назначить подсудимому штраф, который, как мы выяснили, он готов оплатить без задержек», — сообщил адвокат.
Адвокат Шабанова
Фото: nashgorod.ru

После этого Шабанову предоставили последнее слово, однако мужчина был крайне лаконичен.

«Я признаю вину, я раскаиваюсь, мне больше нечего сказать», — произнес он.
Видео: nashgorod.ru

«Слишком мягкое наказание»

После получаса, проведенного в совещательной комнате, судья по делу объявила, что Шабанов признан виновным и приговорен к общественным работам сроком на один год с удержанием из зарплаты 10 процентов в доход государства.

Напомним, что в январе 2023 года обвиняемый несколько раз ударов топором по голове свою собаку. Пес получил тяжелые увечья. Шабанов упаковал собаку в пакеты и выбросил в мусорный бак возле дома. Неравнодушные тюменцы достали Оскара и передали в ветеринарную клинику. Сейчас он продолжает лечение.

Учитывая особую жестокость виновного, тюменцы сочли наказание слишком мягким.

«Он проявил особую жестокость, кто сможет гарантировать, что он потом на человека топор не поднимет. Уже слишком гуманно поступил суд с человеком, который проявил зверское насилие над животным. Надеюсь, что хоть собаку ему обратно не отдадут», — делится мнением тюменка.

Оскар навсегда потерял зрение
Фото: Помощь Бездомным Животным "ЖиВи" г.Тюмень

Волонтеры, под опекой которых сейчас находится Оскар сообщают, что особенно избирательно подойдут к выбору нового хозяина для пса. Известно, что за ним уже выстроилась целая очередь из людей, готовых забрать собаку себе.

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