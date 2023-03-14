Тюменский живодер отделался исправительными работами

Также в суде сообщили о том, что бывший владелец пса, которого теперь зовут Оскар, направил на его лечение в фонд 5 тысяч рублей, родственники Шабанова добавили еще 2 тысячи и эту сумму перевели волонтерам, которые боролись за жизнь собаки.