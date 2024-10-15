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Posted 15 октября, 06:25

Published 15 октября, 06:25

Modified 15 октября, 06:27

Updated 15 октября, 06:27

В Тюмени отправили под суд организаторов казино

В Тюмени отправили под суд организаторов казино

15 октября 2024, 06:25
Фото: РУ ФСБ по Тюменской области
В Тюмени будут судить организаторов подпольного игорного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как стало известно из материалов уголовного дела, бизнес злоумышленники основали в 2021 году. Они арендовали помещения в Тюмени и Екатеринбурге, где играли в покер.

Отмечается, что общий доход от незаконной деятельности превысил 27 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.

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Видео: РУ ФСБ по Тюменской области.

Кроме того, один из участников скрылся от следствия. Сейчас он находиться в розыске.

Ранее «Наш город» писал, что по информации сервиса для размещения объявлений «Авито Авто», в Тюмени спрос на сотрудников в автомобильном бизнесе за год вырос на 20 процентов.

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