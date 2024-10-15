В Тюмени отправили под суд организаторов казино

Posted 15 октября, 06:25
Published 15 октября, 06:25
Modified 15 октября, 06:27
Updated 15 октября, 06:27
Как стало известно из материалов уголовного дела, бизнес злоумышленники основали в 2021 году. Они арендовали помещения в Тюмени и Екатеринбурге, где играли в покер.
Отмечается, что общий доход от незаконной деятельности превысил 27 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.
Кроме того, один из участников скрылся от следствия. Сейчас он находиться в розыске.
Ранее «Наш город» писал, что по информации сервиса для размещения объявлений «Авито Авто», в Тюмени спрос на сотрудников в автомобильном бизнесе за год вырос на 20 процентов.