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Posted 15 октября, 04:52

Published 15 октября, 04:52

Modified 15 октября, 04:54

Updated 15 октября, 04:54

Новую развязку у Червишевского кладбища построят в Тюмени

Новую развязку у Червишевского кладбища построят в Тюмени

15 октября 2024, 04:52
Фото: 1MI
Сюжет
Строительство
В настоящее время работы уже начались. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, строительство автодороги ведется в районе деревне Патрушева.

Ещё одна появится за поворотом на Червишевское кладбище. Она станет частью масштабного проекта — Южного обхода.

Заметим, данный участок является частью Тюменской агломерации, что позволяет его активнее развивать.

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Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск до 17 октября будут в определенные часы ограничивать движение транспортных средств. Причина временной приостановки автодвижения — проведение строительных работ.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Строительство дорог#Дорожное строительство
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