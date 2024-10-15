Новую развязку у Червишевского кладбища построят в Тюмени

Posted 15 октября, 04:52
Published 15 октября, 04:52
Modified 15 октября, 04:54
Updated 15 октября, 04:54
Ещё одна появится за поворотом на Червишевское кладбище. Она станет частью масштабного проекта — Южного обхода.
Заметим, данный участок является частью Тюменской агломерации, что позволяет его активнее развивать.
Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск до 17 октября будут в определенные часы ограничивать движение транспортных средств. Причина временной приостановки автодвижения — проведение строительных работ.