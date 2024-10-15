Тюменцы считают, что в регионе живет слишком много мигрантов

По информации аналитиков, 53% тюменцев считают, что мигрантам не нужно предоставлять рабочие места в России. По мнению 19% жителей Тюменской области, наиболее целесообразно принимать мигрантов на рабочие места, не требующие квалификации (дворники, грузчики и т. п.), 14% придерживаются мнения, что это могут быть любые рабочие места, где есть дефицит кадров, еще 11% полагают, что привлекать иностранную рабочую силу нужно только на квалифицированную работу (врачи, учёные, преподаватели и т. п).