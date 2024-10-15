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Posted 15 октября, 05:30

Published 15 октября, 05:30

Modified 15 октября, 05:32

Updated 15 октября, 05:32

В Тюменской области число мигрантов недовольны в сфере логистики и автобизнеса

Тюменцы считают, что в регионе живет слишком много мигрантов

15 октября 2024, 05:30
Фото: 1MI

В Тюменской области число мигрантов недовольны в сфере логистики и автобизнеса

Большая часть жителей региона, 80%, отмечает, что в Тюменской области в настоящее время наблюдается наплыв трудовых мигрантов. Только 11% отметили, что число иностранцев находится в адекватном количестве. Таковы данные опроса hh.ru.

В разрезе профессиональных сфер чаще других отвечали, что мигрантов слишком много респонденты из отраслей транспорта и логистики (92%), представители автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%).

По информации аналитиков, 53% тюменцев считают, что мигрантам не нужно предоставлять рабочие места в России. По мнению 19% жителей Тюменской области, наиболее целесообразно принимать мигрантов на рабочие места, не требующие квалификации (дворники, грузчики и т. п.), 14% придерживаются мнения, что это могут быть любые рабочие места, где есть дефицит кадров, еще 11% полагают, что привлекать иностранную рабочую силу нужно только на квалифицированную работу (врачи, учёные, преподаватели и т. п).

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число тяжких преступлений, в том числе убийств, совершенных мигрантами. Об этом сообщил замначальника УМВД региона Евгений Козлов.

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