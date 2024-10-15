Тюменцы считают, что в регионе живет слишком много мигрантов

Posted 15 октября, 05:30
Published 15 октября, 05:30
Modified 15 октября, 05:32
Updated 15 октября, 05:32
В разрезе профессиональных сфер чаще других отвечали, что мигрантов слишком много респонденты из отраслей транспорта и логистики (92%), представители автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%).
По информации аналитиков, 53% тюменцев считают, что мигрантам не нужно предоставлять рабочие места в России. По мнению 19% жителей Тюменской области, наиболее целесообразно принимать мигрантов на рабочие места, не требующие квалификации (дворники, грузчики и т. п.), 14% придерживаются мнения, что это могут быть любые рабочие места, где есть дефицит кадров, еще 11% полагают, что привлекать иностранную рабочую силу нужно только на квалифицированную работу (врачи, учёные, преподаватели и т. п).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число тяжких преступлений, в том числе убийств, совершенных мигрантами. Об этом сообщил замначальника УМВД региона Евгений Козлов.