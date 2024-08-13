Борьба с вредителями. Почему тюменские догхантеры убивают собак?

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В Тюмени проблема охота на собак тянется издавна.Так в 2013 году на улице Домостроителей тюменец зарезал уличного пса на глазах у местных детей. В 2017 году одну из дворняжек застрелили из травматического пистолета. В 2018 в Метелево уличного пса едва не забили лопатой, также в том же году живодеры в Винзилях вбили гвозди в голову уличной собаки. В 2021 году стало известно о том, что живодеры накормили трехмесячного уличного щенка колбасой с гвоздями, болтами и саморезами. В этом году в районе «Суходолье» владельцы собак стали находить хлеб с мышьяком и кусочки мяса, напичканные гвоздями.
«В хлебе был мышьяк. Также мы находили куски мяса с гвоздями внутри. Сейчас мы собираем доказательства произошедшего, чтобы добиться установки камер. Это недопустимо и противозаконно», — рассказала «Нашему городу» местная жительница.
И это только самые жуткие примеры, помимо них фиксировались десятки случаев попыток убийства животных. Догхантеры чаще всего пичкают мясо ядом или колюще-режущими предметами. Однако страдают от этого не только бездомные животные, но и хозяйские.
Публично мало кто готов признаться в содеянном, однако в сети даже преступники более сговорчивы. Так некий Евгений (имя скорее всего вымышленное) рассказал, что имеет отношение к охоте на животных, причем сразу к нескольким эпизодам.
«Я подкладывал мясо я крысиным ядам к местам, где собираются уличные стаи собак. Понимаете, по улицам гуляют дети и тут же кучка псов, которые в два раза больше размером. Выловить их всех невозможно, к тому же некоторых потом выпускают обратно, а за детей страшно. К тому же они и на улице гадят. Я не хочу ждать, когда ребенка на улице разорвут, а потому борюсь с этим», — рассказал в частной беседе догхантер.
Ответственности за содеянное этот человек не боится, говоря о том, что камер в зоне, где он несколько раз оставлял мясо с ядом, нет. А потому установить его личность будет проблематично. При том он считает, что случаи, когда от таких «подкладок» страдают домашние собаки — проблема владельцев этих питомцев.
«Вот вам и повод использовать намордник, который так-то обязателен. Собака — это животное, которое руководствуется инстинктами. Вы к ним с такой милостью относитесь до первого нападения. Не думаю, что, когда они будут от вас или ваших близких куски откусывать, вы будете также переживать за них», — сказал аноним.
Вместе с тем собеседник сказал, что лично он никогда не подвергался нападением собак и от них не страдали его близкие. Однако новости о подобных происшествиях вызывают в нем «жажду справедливости».
Юрист Денис Новиков говорит о том, что существующее законодательство позволяет наказывать догхантеров. Отчасти для этого и введена статья за жестокое обращение с животными. К тому же, если от «ловушки» охотника пострадала хозяйская собака, то виновнику можно предъявить иск о порче имущества.
«А если собака погибнет, то здесь уже речь будет идти об умышленной порче имущества. При чем догхантера можно „отправить“ на исправительные работы или обязать выплатить штраф до 300 тысяч рублей. За деятельность догхантеров предусмотрена, как административная, так и уголовная ответственность», — поясняет юрист.
Однако он также указывает, что доказать причастность человека к свершению подобного преступления проблематично, если нет неопровержимых доказательств, например, записей с видеокамер.
«То есть необходимо, чтобы на записи было видно, что конкретный человек оставляет яд и потом в этом же месте собака подбирает его и потом случается нечто плохое. В противном случае доказать вину будет сложно. Это по сути и развязывает догхантерам руки», — считает Новиков.
Из-за того, что в мышлении догхантеров, они делают мир лучше, а доказать их вину в суде не так просто, случаи отравления или попыток отравления собак продолжают фиксироваться. Прокуратура проводит проверки по заявлениям горожан, однако не всегда они заканчиваются наказанием для того, кто считает себя «блюстителем порядка».