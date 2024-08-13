Борьба с вредителями. Почему тюменские догхантеры убивают собак?

В Тюмени проблема охота на собак тянется издавна.Так в 2013 году на улице Домостроителей тюменец зарезал уличного пса на глазах у местных детей. В 2017 году одну из дворняжек застрелили из травматического пистолета. В 2018 в Метелево уличного пса едва не забили лопатой, также в том же году живодеры в Винзилях вбили гвозди в голову уличной собаки. В 2021 году стало известно о том, что живодеры накормили трехмесячного уличного щенка колбасой с гвоздями, болтами и саморезами. В этом году в районе «Суходолье» владельцы собак стали находить хлеб с мышьяком и кусочки мяса, напичканные гвоздями.