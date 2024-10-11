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Posted 11 октября, 07:36

Published 11 октября, 07:36

Modified 14 октября, 09:12

Updated 14 октября, 09:12

Власти Тюменской области планирует погасить долг за счет кредитов

Власти допустили, что в 2025 году казна Тюменской области может опустеть

11 октября 2024, 07:36
Фото: 1MI

Власти Тюменской области планирует погасить долг за счет кредитов

Сюжет
Бюджет
Проект закона, устанавливающий приоритет банковских кредитов над государственными ценными бумагами при покрытии дефицита бюджета региона, внес на рассмотрение в Тюменскую областную Думу губернатор Александр Моор.
«В связи с вероятностью возникновения кассовых разрывов в начале 2025 года, предлагается вместо государственных ценных бумаг использовать для этих целей кредиты кредитных организаций, которые в среднесрочной перспективе являются более маневренным инструментом (в том числе для рефинансирования в случае снижения процентных ставок), по сравнению с ценными бумагами», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

В частности документ предлагает государственные внутренние заимствования в форме государственных ценных бумаг Тюменской области перераспределить на кредиты кредитных организаций.

В 2025 году уменьшить объем размещения государственных ценных бумаг на 36 миллиардов 270 миллионов рублей, на такую же сумму увеличить объем привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций. Сумма погашения кредитов составит 10 миллиардов рублей. Аналогичные средства предлагается заложить на погашение кредитов в 2026 году.

Внесенный законопроект будет рассмотрен на внеочередном заседании комитета по бюджету налогам и финансам облдумы 17 октября 2024 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что российские банки отказали правительству Тюменской области в предоставлении кредита на 6 миллиардов рублей. Объявленные в сентябре торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

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