Власти допустили, что в 2025 году казна Тюменской области может опустеть

В 2025 году уменьшить объем размещения государственных ценных бумаг на 36 миллиардов 270 миллионов рублей, на такую же сумму увеличить объем привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций. Сумма погашения кредитов составит 10 миллиардов рублей. Аналогичные средства предлагается заложить на погашение кредитов в 2026 году.