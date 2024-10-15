Пешеходный тоннель с выходом на набережную Туры построят в Тюмени

Posted 15 октября, 07:43
Published 15 октября, 07:43
Modified 15 октября, 07:45
Updated 15 октября, 07:45
По данным мэрии Тюмени, длина пешеходного тоннеля составил более 100 метров, общая протяженность сооружения — около 200 метров. По планам, там оборудуют три лестницы и три лифта с тамбурами.
Стоимость строительства пешеходного тоннеля пока не определена — ее озвучат после получения положительного заключения государственной экспертизы. Тогда же планируется определить сроки реализации проекта, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на пересечении Первомайской и Калинина построят железнодорожный тоннель. Разработка проектной документации уже завершена. По данным тюменских властей, предварительная стоимость реализации проекта составит 13,9 миллиарда рублей.