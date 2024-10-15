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Posted 15 октября, 07:43

Published 15 октября, 07:43

Modified 15 октября, 07:45

Updated 15 октября, 07:45

В Тюмени построят пешеходный тоннель в районе Первомайской

Пешеходный тоннель с выходом на набережную Туры построят в Тюмени

15 октября 2024, 07:43
Фото: 1MI

В Тюмени построят пешеходный тоннель в районе Первомайской

Разработка проектной документации пешеходного тоннеля в районе улиц Первомайской и Осипенко с выходом на набережную Туры вышла на финальный этап. В настоящее время подрядная организация устраняет выявленные замечания.

По данным мэрии Тюмени, длина пешеходного тоннеля составил более 100 метров, общая протяженность сооружения — около 200 метров. По планам, там оборудуют три лестницы и три лифта с тамбурами.

Стоимость строительства пешеходного тоннеля пока не определена — ее озвучат после получения положительного заключения государственной экспертизы. Тогда же планируется определить сроки реализации проекта, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на пересечении Первомайской и Калинина построят железнодорожный тоннель. Разработка проектной документации уже завершена. По данным тюменских властей, предварительная стоимость реализации проекта составит 13,9 миллиарда рублей.

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