Город руками иностранцев: к чему приведет труд мигрантов на тюменских стройках

Posted 22 октября, 06:47
Published 22 октября, 06:47
Modified 22 октября, 06:49
Updated 22 октября, 06:49
В Тюменской области поток мигрантов увеличился вдвое. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских, численность иностранцев выросла со 116,1 тысячи до 216,9 тысячи человек.
Кратно растут в регионе и темпы строительства. Только за 2023 году в регионе сдали 2 млн 372 тыс. кв. метров жилья. В этом году этот показатель будет еще веще, о чем сообщил начальник управления государственного строительного надзора по Тюменской области Евгений Фомин.
«На данный момент в эксплуатацию введено более 1,8 миллиона квадратных метров жилья, что на 15% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В регионе работают 135 застройщиков, которые строят 384 многоквартирных дома общей площадью свыше 5 миллионов квадратных метров», — сообщил он.
Для сравнения, в 2020 году за год строители вводили примерно 1,5 млн квадратных метров. А потом закономерно, что с таким бешеным ростом темпов застройки нужны рабочие руки. Но местных специалистов на такие объемы не хватает, из-за чего в ход идет иностранная рабочая сила.
Как отметил депутат Тюменской городской Думы Дмитрий Ошурков, в регион преимущественно приезжают неквалифицированные рабочие, однако им приходятся выполнять задачи повышенной сложности.
«На строительном рынке занят большой процент трудовых мигрантов. Из-за нехватки специалистов они выполняют работу высокой и средней квалификации. Закономерно страдает качество строящихся объектов», — говорит Ошурков. .
Причем работают на стройках не только неквалифицированные, но и нелегальные мигранты. Тюменские силовики регулярно проводят рейды на строительных объектах, и часто эти проверки подтверждают применение труда нелегалов. В ходе последнего мероприятия правоохранители обнаружили 14 мигрантов, которые находились незаконно на территории страны, у 11 не было документов, подтверждающих право на пребывание в нашей стране, еще у одного отсутствовало специальное разрешение на трудовую деятельность на стройке.
Но почему местные подрядчики продолжают привлекать неквалифицированных иностранцев, а они охотно идут заниматься тем, чего не умеют?
Первое, что приходит в голову, — труд мигрантов не так высоко оплачивается. Однако это не совсем так. Как рассказал «Нашему городу» руководитель одной из подрядных организаций области, иностранцы получают достаточно неплохую зарплату в 70-90 тысяч рублей.
«Многие думают, что они за гроши работают, но это не так. Хотя и эту сумму они получают за переработки, на которые сами охотно соглашаются. Но, действительно, они не всегда умеют выполнять работы, которые необходимы, но их можно обучить», — говорит специалист.
К тому же, как отметил собеседник, мигранты часто более трудолюбивы, чем некоторые местные специалисты. Они не просыпают работы из-за того, что днем ранее перепили, не бегают на перекуры и стараются заслужить одобрение руководителя.
Но есть и минусы, включающие необходимость обучать мигрантов проводить необходимые работы и попытки приобщить их к культуре. Так, например, иностранцев сложно заставить на многоэтажном объекте справлять нужду не на стены будущих квартир. Приходится тратить много времени, чтобы вынудить их спускаться вниз или использовать бутылки.
Не использовать труд мигрантов вовсе, учитывая заданные темпы застройки, проблематично, так как местных специалистов не хватает. По данным регионального департамента труда и занятости, в строительной отрасли образовалась нехватка монтажников, бетонщиков и штукатуров, открыто более четырёх тысяч вакансий в указанных направлениях. Кадровый голод был характерен и для прошлого года, однако тогда на стройках не хватало около трёх тысяч представителей указанных специальностей.
«На самом деле ничего ужасного в применении труда мигрантов нет. Вопрос в том, как этот процесс налажен. Безусловно, мы не должны допускать работы нелегалов, как и эксплуатации. Но мы без иностранцев сейчас откровенно не справляемся и также в них нуждаемся, это стоит признать и принять», — отметил в разговоре с «Нашим городом» доктор экономических наук Леонид Вараксин.
Учёный уверен, что без мигрантов многие строительные объекты попросту «встанут». Но не стоит забывать, что сейчас стройки идут, однако работы всё же выполняются неквалифицированными рабочими, которые зачастую учатся ремеслу прямо на стройке.
«Тут как повезет. Есть способные. Иногда приходится за ними переделывать. Но в колледж или на курсы их никто не отправляет», — рассказал тюменский бетонщик-арматурщик Егор Одинов.
Он отмечает, что не всегда на объектах «косяки исправляют» так, как положено. Сроки горят, а потому иногда ошибки новичков в профессии «грамотно маскируются». Хотя, как говорит Одинов, несколько таких ошибок могут существенно сократить срок эксплуатации дома.
Радикальными мерами в этом вопросе делу не поможешь, об этом говорит специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев. Он уверен, что нельзя снимать ответственность с подрядчиков, которые нанимают мигрантов и несут ответственность за результат производимых работ.
«Если бы системы найма мигрантов, нормы условий труда и производства работ действовали так, как следовало бы, то проблемы бы не было. Нет квалификации — выполняй мелкие задачи. Хочешь задачи сложнее — учись. Это ведь подрядчик отправляет мигранта выполнять непосильный труд», — уверен эксперт.
Специалист считает, что компании, нанимающие мигрантов, могли бы организовывать целевое обучение, что гарантировало бы качество работ и помогло бы повысить заинтересованность иностранцев в качественном труде.
«Сейчас у нас наниматели пытаются усидеть на двух стульях, но, как мы видим, что-то не получается. Может пора проверять, чем на самом деле заняты мигранты на стройках, сверяя их квалификации с выполняемыми работами», — спрашивает специалист.
О необходимости более чуткого надзора на строительных объектах говорит и почетный строитель РФ Алексей Савоськин. Он отмечает, что эта ноша должна лечь на местных правоохранителей.
«Застройщики — капиталисты, их интересуют деньги, а не качественное жилье, и это естественно. Но контроль качества — это работа надзорных органов, если они не надзирают, то застройщику проще дать пару взяток, чем обеспечить надежность конструкции и соблюсти стандарты», — говорит Савоськин.
Эксперты также пришли к выводу о том, что усиленный контроль труда мигрантов поможет не только удостовериться в квалификации исполнителей работ, но и защитить иностранцев от эксплуатации и усилить их навыки.
«Много говорят о системе закрепления мигранта за конкретной фирмой. Это хорошая идея. Пусть он там обучается, повышает квалификацию и работает на тех же условиях, что и другие рабочие», — говорит эксперт Ковалев.
Сейчас и в ближайшем будущем строители зависимы от труда мигрантов. А потому идея организовать специализированное обучение для усиления квалификации строителей — вполне логичное предложение. Сделать это можно как в бюджетных центрах, так и за счет будущих нанимателей, как это происходит с целевым набором. Так можно будет минимизировать «косяки» и спасти квартиры тюменцев от обрушения и загрязнения нечистотами.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что объем продаж на первичном рынке сократился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в 2-3 раза. Если год назад продавалось от 2 до 3 тысяч квартир, то в 2024 от 950 до 1 тысячи.