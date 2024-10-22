Город руками иностранцев: к чему приведет труд мигрантов на тюменских стройках

Причем работают на стройках не только неквалифицированные, но и нелегальные мигранты. Тюменские силовики регулярно проводят рейды на строительных объектах, и часто эти проверки подтверждают применение труда нелегалов. В ходе последнего мероприятия правоохранители обнаружили 14 мигрантов, которые находились незаконно на территории страны, у 11 не было документов, подтверждающих право на пребывание в нашей стране, еще у одного отсутствовало специальное разрешение на трудовую деятельность на стройке.