Тесно и неказисто: независимый архитектор высказался о застройке Тюмени

Posted 15 октября, 08:18
Published 15 октября, 08:18
Modified 15 октября, 08:20
Updated 15 октября, 08:20
Первым делом архитектор затронул тему комплексного развития территорий, которое реализуется в городе. Саму идею КРТ он считает крайне удачной, однако ее реализация пока вызывает сомнения.
«Закономерно, если вы планируете позиционировать город как современный и технологичный, как, собственно, нефтегазовую столицу, то нужна современная архитектура и сильный визуальный стиль. В этом плане старые деревянные дома, которые буквально лежат на заборах, стоит снести. Но нельзя забывать и о людях, которые там живут, пока так и не удалось найти инструмент, который позволит комфортно проводить переселение из домов, попавших под КРТ», — считает специалист.
Он отмечает, что в городе уже был ряд скандалов на этой почве, однако они — не повод отменять программу, а знак того, что нужно изменить подход. Вместе с тем Павел Тимофеев отмечает, что важно сохранять и историческую составляющую Тюмени, которую можно грамотно вписать в архитектурный ансамбль. Однако в реализацию этой идеи он верит слабо.
«У нас даже КРТ как работает? Застройщик взялся за объект и построил там свои дома — такие, какие захотел, а рядом еще один, там другие дома. И все это сливается в архитектурную качу из человейником и модного малоэтажного строительства», — указывает архитектор.
Специалист считает, что для грамотного развития территории должен быть создан план того, как новая застройка будет выглядеть и сделано это должно быть гармонично.
Тимофеев указывает что разработать генеральный план архитектурного облика города мог бы главный архитектор однако в Тюмени эту должность упразднили.
«Отсутствие главного архитектора в Тюмени не дает вести грамотное проектирование новых объектов и сохранение исторического наследия. Главный архитектор играет ключевую роль в формировании архитектурного облика города, обеспечивая комплексный подход к застройке и гармоничное сочетание новый и издавна существующих объектов», — говорит архитектор.
Он указывает, что Тюмень, на фоне отсутствия главного архитектора уже столкнулась с рядом проблем. Первая — активная застройка без единой концепции, которая приводит к дисбалансу в архитектурном ансамбле. Новые жилые комплексы, торговые центры и офисные здания часто строятся без учета исторических и культурных особенностей района.
Вторая — отсутствие единой стратегии по развитию городской инфраструктуры, котоаря затрудняет решение транспортных и социальных проблем. Непродуманное размещение новых объектов может приводить к перегрузке дорог, нехватке парковочных мест и снижению качества жизни горожан.
«В Тюмени остро стоит вопрос сохранения исторического наследия. Многие старые здания находятся в плачевном состоянии, и без профессионального подхода их восстановление и адаптация к современным требованиям становятся затруднительными. Главный архитектор мог бы инициировать проекты по реставрации и сохранению уникальных памятников, что способствовало бы не только эстетическому улучшению, но и развитию туристической привлекательности города», — считает специалист.
Он также говорит о том, что в городе важно создать платформу для обсуждения архитектурных проектов, чтобы мнение общественности учитывалось при принятии решений. Тюмень обладает большим потенциалом для развития, и наличие квалифицированного специалиста на посту главного архитектора могло бы стать важным шагом к созданию комфортной и привлекательной городской среды. Это позволит не только улучшить качество жизни горожан, но и укрепить имидж Тюмени как современного и динамично развивающегося города.
Также застройку в Тюмени архитектор считает уж слишком плотной. Он отмечает, что такой формат, конечно, позволяет эффективно использовать земельные ресурсы и экономить на строительстве инфраструктуры, но не эффективен в вопросе урбанистики и комфорта горожан.
Тимофеев выделил рад проблем, связанных с плотной застройкой, среди которых:
ухудшение качества городской среды: отсутствие озеленения, тяжёлые цветовые гаммы;
транспортные трудности: повышенная плотность застройки приводит к пробкам и коллапсам на дорогах;
недостаточное внимание к развитию центральной части города: строительство жилых комплексов в основном по периферии;
нехватка парковочных мест и приоритет парковок перед прогулочными и детскими зонами;
несоответствие цветовой гаммы и архитектурных решений современным требованиям и ожиданиям жителей.
Эксперт считает, что первым шагом к изменению архитектурного облика Тюмени должно стать возвращение главного архитектора и обсуждения строящихся объектов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в старейшем торговом центре в Тюмени проведут реновацию. Речь идет о торговом доме «Мангазея» в Заречном микрорайоне, который в этом году выкупила редевелоперская компания «Колесник».