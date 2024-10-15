Тесно и неказисто: независимый архитектор высказался о застройке Тюмени

Он отмечает, что в городе уже был ряд скандалов на этой почве, однако они — не повод отменять программу, а знак того, что нужно изменить подход. Вместе с тем Павел Тимофеев отмечает, что важно сохранять и историческую составляющую Тюмени, которую можно грамотно вписать в архитектурный ансамбль. Однако в реализацию этой идеи он верит слабо.