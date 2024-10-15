nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 08:18

Published 15 октября, 08:18

Modified 15 октября, 08:20

Updated 15 октября, 08:20

Независимый архитектор высказался о застройке Тюмени.

Тесно и неказисто: независимый архитектор высказался о застройке Тюмени

15 октября 2024, 08:18
Фото: 1MI
Независимый архитектор высказался о застройке Тюмени.

Независимый архитектор высказался о застройке Тюмени

Сюжет
Строительство
Многие горожане отмечают, что со стороны Тюмень выглядит достаточно неоднозначно. С одной стороны старые полураздавленные деревянные домишки, а с другой — торговые центры и новостройки с панорамными окнами. Как говорит архитектор Павел Тимофеев, это проблема в городе усугубляется уже десяток лет.

КРТ — идея хороша, а реализация…

Первым делом архитектор затронул тему комплексного развития территорий, которое реализуется в городе. Саму идею КРТ он считает крайне удачной, однако ее реализация пока вызывает сомнения.

«Закономерно, если вы планируете позиционировать город как современный и технологичный, как, собственно, нефтегазовую столицу, то нужна современная архитектура и сильный визуальный стиль. В этом плане старые деревянные дома, которые буквально лежат на заборах, стоит снести. Но нельзя забывать и о людях, которые там живут, пока так и не удалось найти инструмент, который позволит комфортно проводить переселение из домов, попавших под КРТ», — считает специалист.

Он отмечает, что в городе уже был ряд скандалов на этой почве, однако они — не повод отменять программу, а знак того, что нужно изменить подход. Вместе с тем Павел Тимофеев отмечает, что важно сохранять и историческую составляющую Тюмени, которую можно грамотно вписать в архитектурный ансамбль. Однако в реализацию этой идеи он верит слабо.

«У нас даже КРТ как работает? Застройщик взялся за объект и построил там свои дома — такие, какие захотел, а рядом еще один, там другие дома. И все это сливается в архитектурную качу из человейником и модного малоэтажного строительства», — указывает архитектор.

Специалист считает, что для грамотного развития территории должен быть создан план того, как новая застройка будет выглядеть и сделано это должно быть гармонично.

Тюменцы будут судиться с властями из-за застройки Зареки
Узнать подробнее

Где главный архитектор?

Тимофеев указывает что разработать генеральный план архитектурного облика города мог бы главный архитектор однако в Тюмени эту должность упразднили.

«Отсутствие главного архитектора в Тюмени не дает вести грамотное проектирование новых объектов и сохранение исторического наследия. Главный архитектор играет ключевую роль в формировании архитектурного облика города, обеспечивая комплексный подход к застройке и гармоничное сочетание новый и издавна существующих объектов», — говорит архитектор.

Он указывает, что Тюмень, на фоне отсутствия главного архитектора уже столкнулась с рядом проблем. Первая — активная застройка без единой концепции, которая приводит к дисбалансу в архитектурном ансамбле. Новые жилые комплексы, торговые центры и офисные здания часто строятся без учета исторических и культурных особенностей района.

Вторая — отсутствие единой стратегии по развитию городской инфраструктуры, котоаря затрудняет решение транспортных и социальных проблем. Непродуманное размещение новых объектов может приводить к перегрузке дорог, нехватке парковочных мест и снижению качества жизни горожан.

«В Тюмени остро стоит вопрос сохранения исторического наследия. Многие старые здания находятся в плачевном состоянии, и без профессионального подхода их восстановление и адаптация к современным требованиям становятся затруднительными. Главный архитектор мог бы инициировать проекты по реставрации и сохранению уникальных памятников, что способствовало бы не только эстетическому улучшению, но и развитию туристической привлекательности города», — считает специалист.

Он также говорит о том, что в городе важно создать платформу для обсуждения архитектурных проектов, чтобы мнение общественности учитывалось при принятии решений. Тюмень обладает большим потенциалом для развития, и наличие квалифицированного специалиста на посту главного архитектора могло бы стать важным шагом к созданию комфортной и привлекательной городской среды. Это позволит не только улучшить качество жизни горожан, но и укрепить имидж Тюмени как современного и динамично развивающегося города.

Нерентабельно: «Этажи» отказались от строительства головного офиса в центре Тюмени
Узнать подробнее

Плотность застройки удручает

Также застройку в Тюмени архитектор считает уж слишком плотной. Он отмечает, что такой формат, конечно, позволяет эффективно использовать земельные ресурсы и экономить на строительстве инфраструктуры, но не эффективен в вопросе урбанистики и комфорта горожан.

Тимофеев выделил рад проблем, связанных с плотной застройкой, среди которых:

  • ухудшение качества городской среды: отсутствие озеленения, тяжёлые цветовые гаммы;

  • транспортные трудности: повышенная плотность застройки приводит к пробкам и коллапсам на дорогах;

  • недостаточное внимание к развитию центральной части города: строительство жилых комплексов в основном по периферии;

  • нехватка парковочных мест и приоритет парковок перед прогулочными и детскими зонами;

  • несоответствие цветовой гаммы и архитектурных решений современным требованиям и ожиданиям жителей.

Эксперт считает, что первым шагом к изменению архитектурного облика Тюмени должно стать возвращение главного архитектора и обсуждения строящихся объектов.

Новую развязку у Червишевского кладбища построят в Тюмени
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в старейшем торговом центре в Тюмени проведут реновацию. Речь идет о торговом доме «Мангазея» в Заречном микрорайоне, который в этом году выкупила редевелоперская компания «Колесник».

Читайте также:
Нерентабельно: «Этажи» отказались от строительства головного офиса в центре ТюмениНовую развязку у Червишевского кладбища построят в ТюмениПокупатели адаптировались: спрос на новостройки увеличился в Тюмени
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Строительный бизнес#Архитектура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика