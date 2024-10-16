Они остаются: почему ограничения для мигрантов не уменьшат поток иностранцев в Тюмени

Posted 16 октября, 06:43
Published 16 октября, 06:43
Modified 16 октября, 06:45
Updated 16 октября, 06:45
Несмотря на то, что по данным аналитиков hh.ru, 80% тюменцев считают, что мигрантов слишком много, а 53% считают, что им вовсе не нужно предоставлять рабочие места, в социально-экономическом плане развития города указывается, что иностранцев станет только больше.
«Миграционный прирост в прогнозном периоде по базовому варианту ожидается с положительной динамикой: 3887 человек в 2025 году, 4042 человека в 2026 году, 4554 человека в 2027 году», — указано в документах городской администрации.
При этом эти показатели оказываются выше естественной прибыли населения. По плану, в худшем случае в Тюмени она составит 923 человека в 2025 году, 786 — в 2026-м и 704 в 2027-м. В лучшем случае в 2025 году тюменцев станет больше на 2125 человек, в 2026 — на 2052, а в 2027 — на 2 036. Получается, что миграционный прирост будет превышать естественный.
Однако важно отметить, что реальный прирост мигрантов может быть выше того, что отражен на бумаге, так как некоторые пребывают в Тюмени нелегально. Как рассказывали тюменские правоохранители, после облав на рынках и стройплощадках в Тюмени почти сто иностранцев будут высланы из страны.
«За время оперативно-профилактического мероприятия взыскано штрафов на сумму около 700 тысяч рублей. В отношении 96 иностранцев судами приняты решения об их административном выдворении за пределы нашей страны и 15 — о неразрешении их въезда в Россию», — отчитались силовики.
Однако стоит отметить, что сейчас «наверху» ведутся разговоры об ужесточении правил и условий пребывания в России для мигрантов. Так, предлагается запретить им въезд с семьями, мигрантов уже выдворяют, если они не знают русского языка, но имеют соответствующий сертификат, а также уже создается реестр мигрантов, незаконно находящихся на территории страны. Нелегалам, попавшим в список, будет запрещено совершать ряд действий, в том числе пользование банками, заключение брака, оформление детей в школу и детский сад. Как они скажутся на ситуации с мигрантами?
Запрет на въезд для мигрантов с семьями может создать серьезные препятствия для многих людей, ищущих «лучшую жизнь» в России. Часть мигрантов в Тюменской области приезжают с надеждой на работу и стабильность. Возможность привезти семью часто является важным фактором принятия решения о миграции, об этом рассказал специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев.
«Также это может привести к увеличению числа трудовых мигрантов, которые будут находиться вдали от своих близких, что, в свою очередь, негативно скажется на их моральном состоянии и мотивации к работе. Мигранты, оставшиеся без семей, могут столкнуться с изоляцией и социальной нестабильностью. Это может привести к увеличению числа случаев правонарушений, так как люди в сложных жизненных обстоятельствах чаще принимают неправильные решения», — указывает Ковалев.
Кроме того, по мнению эксперта, отсутствие семей может ухудшить качество жизни мигрантов, снизив их желание интегрироваться в местное общество. Хотя формально численность мигрантов может снизиться путем введения этого закона.
В Тюменской области мигрантам уже нельзя работать в области перевозок, а недавно власти ужесточили штрафы за уличную торговлю, это деятельность также популярна у иностранцев.
Однако, как считает специалист-международник, ужесточение законодательства в этой области может привести к значительному ухудшению финансового положения мигрантов, так как они могут потерять единственный источник дохода. Многие из них могут начать работать неофициально или в «серой зоне», что только усугубит их положение. Это может привести к росту коррупции, так как мигранты могут быть вынуждены искать способы избежать наказания.
Как отмечает специалист, эта мера к оттоку мигрантов не приведет, но не для того она и принималась. Однако направить иностранцев в нужное русло она тоже не поможет. Как считает доктор экономических наук Леонид Вараксин, мигрантам все же нужно предоставлять рабочие места, это снизит риск совершения преступных деяний.
«Нужно закреплять мигрантов за работодателем, так можно повысить степень контроля за их трудовой деятельностью. К тому же мы не можем отрицать, что мигранты вносят значительный вклад в нашу экономику», — считает Вараксин.
Эти две меры изначально были направлены для контроля миграционного потока. Их эксперты считают необходимыми, но очень несвоевременными. Так как внедрение практик выдворения за незнание русского языка появилось лишь после того, как было выявлено, что тысячам мигрантов како-то удалось получить сертификаты о знании русского, при том, что они слабо понимают этот язык.
Аналогичная ситуация и с реестром, его внедрение назревало уже давно. Отмечается, что тем, кто попадет в этот список, будет запрещено пользоваться банками, оформлять детей в школы, садики и так далее.
«А почему мы только сейчас это запрещаем? Это ведь достаточно очевидная мера. полагаю, что дело в том, что все же имеется заинтересованность в труде мигрантов», — считает Вараксин.
Введение запретов и усиление контроля над миграцией в Тюменской области могут иметь далеко идущие последствия как для мигрантов, так и для местного населения. Поскольку мигранты играют важную роль в экономике региона, важно искать баланс между необходимостью контроля, уважением к правам человека и созданию условий труда.
Эксперты считают, что устойчивое развитие региона возможно только в условиях открытости и взаимопонимания между различными культурами и национальностями. К тому же избежать всплесков преступности можно избежать при целевом трудоустройстве мигрантов и при возникновении других мер по обеспечению иностранцев рабочими местами.
Ведь не только мигранты заинтересованы в работе в Тюмени, но и городские, а также региональные власти готовы широко распахнуть им двери. А потому даже с перечисленными выше правилами и законами приток мигрантов вряд ли снизится.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что число убийств среди мигрантов увеличилось с нуля случаев до трех. Также возросло число преступлений с причинением тяжкого вреда, совершенных иностранцами.