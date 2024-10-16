Они остаются: почему ограничения для мигрантов не уменьшат поток иностранцев в Тюмени

Однако стоит отметить, что сейчас «наверху» ведутся разговоры об ужесточении правил и условий пребывания в России для мигрантов. Так, предлагается запретить им въезд с семьями, мигрантов уже выдворяют, если они не знают русского языка, но имеют соответствующий сертификат, а также уже создается реестр мигрантов, незаконно находящихся на территории страны. Нелегалам, попавшим в список, будет запрещено совершать ряд действий, в том числе пользование банками, заключение брака, оформление детей в школу и детский сад. Как они скажутся на ситуации с мигрантами?