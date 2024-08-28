Тюмень планирует привлечь иностранцев для развития терм

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Планами по развитию терм градоначальник поделился на муниципальном форуме БРИКС. По его словам, иностранцы заинтересованы в привлечении туристов.
«Еще мы выстраиваем кооперацию с промышленными кластерами нашего региона — это сельское хозяйство и нефтехимия, которые тоже имеют потенциал для сотрудничества», — добавил Афанасьев.
Отмечается, что мастер-план термального курорта на 100 гектаров уже разработан.
Ранее «Наш город» писал, что на строительство туристско-рекреационного кластера на территории центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» будет потрачено более 45 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.