Тюмень планирует привлечь иностранцев для развития терм

Ранее «Наш город» писал, что на строительство туристско-рекреационного кластера на территории центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» будет потрачено более 45 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.