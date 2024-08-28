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Тюмень планирует привлечь иностранцев для развития терм

Тюмень планирует привлечь иностранцев для развития терм

28 августа 2024, 03:35
Фото: 1MI
Власти Тюмени планируют привлечь иностранных инвесторов для развития термальных курортов в городе. Об этом рассказал мэр Максим Афанасьев.

Планами по развитию терм градоначальник поделился на муниципальном форуме БРИКС. По его словам, иностранцы заинтересованы в привлечении туристов.

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«Еще мы выстраиваем кооперацию с промышленными кластерами нашего региона — это сельское хозяйство и нефтехимия, которые тоже имеют потенциал для сотрудничества», — добавил Афанасьев.

Отмечается, что мастер-план термального курорта на 100 гектаров уже разработан.

Ранее «Наш город» писал, что на строительство туристско-рекреационного кластера на территории центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» будет потрачено более 45 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

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