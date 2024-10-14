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Posted 14 октября, 17:44

Published 14 октября, 17:44

Modified 14 октября, 17:50

Updated 14 октября, 17:50

Тюменские таксисты массово уходят с работы из-за тарифов

Эксперимент с мигрантами не удался. Таксисты Тюмени массово уходят с работы

14 октября 2024, 17:44
Фото: 1MI

Тюменские таксисты массово уходят с работы из-за тарифов

В регионе наблюдается негативная тенденция с работой такси. Недальновидная политика привела к тупику, в результате которого страдать придется обычным гражданам.

Владелец одного из местных таксопарков сообщил URA.RU, что тюменские водители такси массово прекращают работу. Он отметил, что таксисты выражают недовольство низкими заработками и усложненными условиями труда.

«Тарифы у агрегаторов такси оставляют желать лучшего. Что-то заработать можно только на повышенных коэффициентах. Но для этого нужно работать либо во время пробок, либо при плохой погоде. Поэтому многие водители отказываются от работы и пытаются найти себя в других профессиях», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Согласно его словам, нехватка водителей может привести к значительному увеличению тарифов на такси уже в ближайшем будущем. В зимний период данный сценарий может сопровождаться значительным повышением цен на услуги такси, особенно при крепких морозах. В такой ситуации, возможно, стоимость городских перевозок может увеличиться в несколько раз вследствие дефицита водителей.

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Проблема в регионе не нова. Еще в марте сообщалось, что в Тюмени наблюдается дефицит таксистов с собственным транспортом. При этом увеличился общий спрос на водителей такси.

Согласно данным hh.ru, нехватка водителей такси является характерной для Уральского федерального округа в целом. В 2023 году уральскими работодателями было размещено свыше 1100 вакансий для водителей такси, что на 9% больше, чем в 2022 году. На уровне страны в целом количество таких вакансий составило 14 тысяч, что превышает показатель предыдущего года на 21%.

При этом не хватает водителей и с личным авто, рассказал директор Гильдии таксистов Тюменской области Сергей Шеридан в комментарии РБК:

«Мы испытываем серьезный недостаток в машинах. Заказы идут, а водителей с машинами не хватает. Это общая тенденция по всей стране: категория водителей — одна из востребованных на рынке труда».
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Этот факт подтвердили члены Общественного Совета по развитию такси.

В последнее время количество иностранной рабочей силы сократилось, часть граждан отправилась на СВО, и вступление в силу нового закона о такси оказало свое влияние. Новые нормы закона требуют, чтобы водители не имели более трех штрафов за нарушение ПДД, не имели судимости по определенным уголовным статьям.

В результате, пригородное такси столкнулось с увеличением стоимости страхования ОСАГО, а также необходимостью прохождения пред- и послерейсового медицинского контроля и технического осмотра перед каждой поездкой. Во многих регионах недостаточно развита инфраструктура для выполнения этих требований.

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Наконец, добило проблему постановление о запрете работы мигрантам. Выходцы из стран ближнего зарубежья отказываются работать в такси Тюмени и области из-за давления и частых проверок со стороны правоохранительных органов, сообщил владелец одного из местных таксопарков.

«В службах такси Тюмени стало значительно меньше мигрантов. Основная причина — давление со стороны силовиков. В городе стали чаще проходить рейды по иностранцам. Как официальные, так и тайные, с привлечением подставных пассажиров. Поэтому многие иностранцы боятся работать в частном извозе», — сообщил собеседник агентства URA.RU на условиях анонимности.

Официально мигрантам запрещено заниматься пассажирскими перевозками на территории региона. В конце 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соответствующее постановление. Тем не менее, некоторые иностранцы продолжают работать в такси, используя чужие учетные записи.

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Что может вызвать проблема — предугадать нетрудно. Те таксисты, которые получают мало — будут уходить. Тем самым цены на перевозки будут идти вверх. С проблемой резких скачков цен тюменцы столкнулись на прошлой неделе, когда в регионе выпал снег, что вызвало 10-бальные пробки. Напомним, тогда цены на такси местами переваливали за 1000 рублей.

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