Эксперимент с мигрантами не удался. Таксисты Тюмени массово уходят с работы

Согласно данным hh.ru, нехватка водителей такси является характерной для Уральского федерального округа в целом. В 2023 году уральскими работодателями было размещено свыше 1100 вакансий для водителей такси, что на 9% больше, чем в 2022 году. На уровне страны в целом количество таких вакансий составило 14 тысяч, что превышает показатель предыдущего года на 21%.