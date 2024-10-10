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Posted 10 октября, 15:50

Published 10 октября, 15:50

Modified 10 октября, 15:52

Updated 10 октября, 15:52

Тюменские силовики проверят «дружинников в балаклавах» за организацию патрулей

Община против мигрантов. Силовики проверят работу «народных дружинников» в Тюмени

10 октября 2024, 15:50
Фото: 1MI

Тюменские силовики проверят «дружинников в балаклавах» за организацию патрулей

Правоохранителей заинтересовали экстремистские признаки в работе молодых людей.

В Тюмени проводится проверка, которая должна оценить действия самовольных дружинников, которые по своей инициативе решили наблюдать за порядком в городе. Об этом заявил замначальника регионального УМВД Евгений Козлов на круглом столе, организованном депутатами партии «Справедливая Россия» в областной думе. Дело расследует отдел по противодействию экстремизму.

«В последние недели в социальных сетях всплывали кадры с людьми в камуфляже, балаклавах. Они разговаривают с людьми, применяют силу. Никакого права на это у них нет, факты проверяют на наличие признаков экстремизма», — сообщил Козлов.

По его словам, деятельность «дружинников в балаклавах», которые оказывают помощь УМВД при патрулировании улиц, строго регламентирована, и каждый участник такой дружины зарегистрирован в качестве добровольца в различных организациях.

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Кто же такие эти самовольные дружинники? Согласно действующему законодательству, подобные организации могут:

  • Содействовать полиции и иным правоохранительным органам;
  • Участвовать в поиске лиц, пропавших без вести;
  • Внештатно сотрудничать с полицией;
  • Участвовать в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности.

Представители подобных организаций могут использовать газовые баллончики. Также при наличии соответствующего разрешения он вправе использовать оружие ограниченного поражения (оружие самообороны).

Конкретные «минусы» такой деятельности «выплывают» уже в ходе самой работы. Из основного — это выделение своего свободного времени для выполнения общественно полезных задач.

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Не так давно в Тюмени местные миграционные диаспоры предложили создать аналог российской организации «Северный человек». Предполагаемая основная цель «аналога» заключается в контроле за работой тюменских силовиков в процессе рейдов по выявлению нелегальных мигрантов.

Представители диаспор считают, что силовики превышают свои полномочия и применяют физическую силу к нелегальным мигрантам во время задержаний. Однако представители диаспор молчат о сопротивлении, которое «ценные специалисты» оказывают во время этих задержаний.

Иными словами, миграционные объединения желают вмешаться в работу российских силовых структур и навязывать свои правила и видения. Тюмень не единственный город, где происходит такое миграционное влияние: в Братске член общественного совета при муниципальном управлении МВД России «Братское» Махмадисо Махмадшоев высказал предложение о создании «дружин» из числа мигрантов, которые защищали бы своих соотечественников от нападок местных россиян

Возможно, в качестве реакции на подобные действия, участники «Русской общины» опубликовали информацию начале о патрулирования улиц Тюмени, чем и заинтересовали УМВД.

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На одной из опубликованных в аккаунтах «Русской общины» фотографий видно, как два мужчины в балаклавах задерживают посетителя Гагаринского парка на автобусной остановке. Его держат за руки, лицо задержанного не видно.

Организация «Русская община», действующая в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах России, утверждает, что объединяет свои усилия для возрождения «соборности и общности русского народа» и защиты своих интересов и прав. Сообщество «Русской общины» в социальной сети «ВКонтакте» насчитывает более 468 тыс. человек, а в Telegram более 631 тыс.

В МВД уточняют, что деятельность дружинников должна строго регламентироваться: желающие оказывать помощь УМВД должны быть зарегистрированы в качестве добровольцев в определенной организации. Евгений Козлов подчеркивает, что мужчины, подвергаемые проверке, не были зарегистрированы нигде.

«Не могу расценить это иначе, как PR-акцию. Просто некоторые лица и объединения таким вот образом пытаются пропиарить себя», — подытожил замначальника УМВД.
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Ранее сегодня стало известно, что число убийств, совершенных мигрантами в Тюменской области, выросло на 100%. Также возросло число преступлений с причинением тяжкого вреда, совершенных иностранцами.

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#Иван Солдатов#Общество#Мигранты#Новости тюмени#Сотрудники полиции#Дружинники
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