Община против мигрантов. Силовики проверят работу «народных дружинников» в Тюмени

Posted 10 октября, 15:50
Published 10 октября, 15:50
Modified 10 октября, 15:52
Updated 10 октября, 15:52
В Тюмени проводится проверка, которая должна оценить действия самовольных дружинников, которые по своей инициативе решили наблюдать за порядком в городе. Об этом заявил замначальника регионального УМВД Евгений Козлов на круглом столе, организованном депутатами партии «Справедливая Россия» в областной думе. Дело расследует отдел по противодействию экстремизму.
«В последние недели в социальных сетях всплывали кадры с людьми в камуфляже, балаклавах. Они разговаривают с людьми, применяют силу. Никакого права на это у них нет, факты проверяют на наличие признаков экстремизма», — сообщил Козлов.
По его словам, деятельность «дружинников в балаклавах», которые оказывают помощь УМВД при патрулировании улиц, строго регламентирована, и каждый участник такой дружины зарегистрирован в качестве добровольца в различных организациях.
Кто же такие эти самовольные дружинники? Согласно действующему законодательству, подобные организации могут:
Представители подобных организаций могут использовать газовые баллончики. Также при наличии соответствующего разрешения он вправе использовать оружие ограниченного поражения (оружие самообороны).
Конкретные «минусы» такой деятельности «выплывают» уже в ходе самой работы. Из основного — это выделение своего свободного времени для выполнения общественно полезных задач.
Не так давно в Тюмени местные миграционные диаспоры предложили создать аналог российской организации «Северный человек». Предполагаемая основная цель «аналога» заключается в контроле за работой тюменских силовиков в процессе рейдов по выявлению нелегальных мигрантов.
Представители диаспор считают, что силовики превышают свои полномочия и применяют физическую силу к нелегальным мигрантам во время задержаний. Однако представители диаспор молчат о сопротивлении, которое «ценные специалисты» оказывают во время этих задержаний.
Иными словами, миграционные объединения желают вмешаться в работу российских силовых структур и навязывать свои правила и видения. Тюмень не единственный город, где происходит такое миграционное влияние: в Братске член общественного совета при муниципальном управлении МВД России «Братское» Махмадисо Махмадшоев высказал предложение о создании «дружин» из числа мигрантов, которые защищали бы своих соотечественников от нападок местных россиян
Возможно, в качестве реакции на подобные действия, участники «Русской общины» опубликовали информацию начале о патрулирования улиц Тюмени, чем и заинтересовали УМВД.
На одной из опубликованных в аккаунтах «Русской общины» фотографий видно, как два мужчины в балаклавах задерживают посетителя Гагаринского парка на автобусной остановке. Его держат за руки, лицо задержанного не видно.
Организация «Русская община», действующая в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах России, утверждает, что объединяет свои усилия для возрождения «соборности и общности русского народа» и защиты своих интересов и прав. Сообщество «Русской общины» в социальной сети «ВКонтакте» насчитывает более 468 тыс. человек, а в Telegram более 631 тыс.
В МВД уточняют, что деятельность дружинников должна строго регламентироваться: желающие оказывать помощь УМВД должны быть зарегистрированы в качестве добровольцев в определенной организации. Евгений Козлов подчеркивает, что мужчины, подвергаемые проверке, не были зарегистрированы нигде.
«Не могу расценить это иначе, как PR-акцию. Просто некоторые лица и объединения таким вот образом пытаются пропиарить себя», — подытожил замначальника УМВД.
Ранее сегодня стало известно, что число убийств, совершенных мигрантами в Тюменской области, выросло на 100%. Также возросло число преступлений с причинением тяжкого вреда, совершенных иностранцами.