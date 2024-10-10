Община против мигрантов. Силовики проверят работу «народных дружинников» в Тюмени

Организация «Русская община», действующая в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах России, утверждает, что объединяет свои усилия для возрождения «соборности и общности русского народа» и защиты своих интересов и прав. Сообщество «Русской общины» в социальной сети «ВКонтакте» насчитывает более 468 тыс. человек, а в Telegram более 631 тыс.