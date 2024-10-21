Мигранты, тарифы и безнал. В Тюмени усугубляется ситуация в сфере такси

Posted 21 октября, 14:11
Published 21 октября, 14:11
Modified 21 октября, 20:48
Updated 21 октября, 20:48
В комментарии URA.RU мужчина уточнил, что некоторые таксисты требуют от клиентов производить предоплату в полном размере:
«Это связано с тем, что некоторые клиенты обещают таксистам перевести деньги за поездку, а приехав на адрес, сбегают. Сейчас, к сожалению, наблюдается такая тенденция».
Некоторые пассажиры показывают поддельные скриншоты с данными о платеже в мобильном банке. Например, пассажир предъявляет водителю скриншот из мобильного приложения своего банка c информацией об оплате, однако оказывается, что это фальшивка. Существуют программы, которые позволяют создавать такие изображения.
В регионе можно наблюдать негативные изменения в сфере такси. Некорректная политика привела к тупику, что негативно отразится на обычных гражданах. Ранее стало известно, что водители такси в Тюмени массово прекращают свою деятельность. Таксисты выражают недовольство низкими заработками и усложненными условиями труда.
«Тарифы у агрегаторов такси оставляют желать лучшего. Что-то заработать можно только на повышенных коэффициентах. Но для этого нужно работать либо во время пробок, либо при плохой погоде. Поэтому многие водители отказываются от работы и пытаются найти себя в других профессиях», — рассказал предприниматель URA.RU.
По его словам, отсутствие водителей может привести к серьезному повышению тарифов на такси в ближайшее время. В зимний период такой сценарий может сопровождаться значительным увеличением стоимости услуг такси, особенно при сильных морозах. В этой ситуации стоимость городских поездок возможно увеличится в несколько раз из-за недостатка водителей.
Проблема в регионе длительное время оставалась актуальной. В марте сообщалось о дефиците таксистов с собственным транспортом в Тюмени при росте общего спроса на услуги такси.
Со ссылкой на данные hh.ru, было отмечено, что нехватка водителей такси является распространенной для Уральского федерального округа в целом. В 2023 году уральские работодатели разместили более 1100 вакансий для водителей такси, что на 9% больше, чем в 2022 году. На уровне страны общее количество подобных вакансий составило 14 тысяч, превышая прошлогодний показатель на 21%.
Директор Гильдии таксистов Тюменской области Сергей Шеридан в комментарии РБК отметил, что также существует нехватка водителей с личным автомобилем:
«Мы испытываем серьезный недостаток в машинах. Заказы идут, а водителей с машинами не хватает. Это общая тенденция по всей стране: категория водителей — одна из востребованных на рынке труда».
Этот факт был подтвержден членами Общественного Совета по развитию такси.
В последнее время количество иностранной рабочей силы сократилось, часть граждан отправилась на СВО, и действие нового закона о такси оказало свое воздействие. Новые нормы закона требуют от водителей иметь не более трех штрафов за нарушение ПДД и не иметь судимости по определенным уголовным статьям.
Как результат, у пригородного такси возросла стоимость страхования ОСАГО, а также потребность в прохождении пред- и послерейсового медицинского осмотра, а также технического осмотра перед каждой поездкой. Во многих регионах инфраструктура для выполнения этих требований оказалась недостаточно развита.
Наконец, проблему усугубил запрет на работу для мигрантов. По словам владельца одного из местных таксопарков, мигранты из ближнего зарубежья отказываются работать в такси в Тюмени и области из-за давления и частых проверок со стороны правоохранительных органов.
«В службах такси Тюмени стало значительно меньше мигрантов. Основная причина — давление со стороны силовиков. В городе стали чаще проходить рейды по иностранцам. Как официальные, так и тайные, с привлечением подставных пассажиров. Поэтому многие иностранцы боятся работать в частном извозе», — сообщил мужчина.
Официально мигрантам запрещено заниматься пассажирскими перевозками на территории региона. В конце 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соответствующее постановление. Тем не менее, некоторые иностранцы продолжают работать в такси, используя чужие учетные записи.
Что может вызвать проблема — предугадать нетрудно. Те таксисты, которые получают мало — будут уходить. Тем самым цены на перевозки будут идти вверх. С проблемой резких скачков цен тюменцы столкнулись в начале октября, когда в регионе выпал первый снег, что вызвало 10-бальные пробки. Напомним, тогда цены на такси местами переваливали за 1000 рублей.