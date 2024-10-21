Мигранты, тарифы и безнал. В Тюмени усугубляется ситуация в сфере такси

Со ссылкой на данные hh.ru, было отмечено, что нехватка водителей такси является распространенной для Уральского федерального округа в целом. В 2023 году уральские работодатели разместили более 1100 вакансий для водителей такси, что на 9% больше, чем в 2022 году. На уровне страны общее количество подобных вакансий составило 14 тысяч, превышая прошлогодний показатель на 21%.